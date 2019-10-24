Migros'ta bozuk paralar 'Kumbaram'da

Aile bütçesine katkıyı esas alan uygulamaları ile Migros, "Kumbaram" hizmeti ile alışverişlerden arta kalan madeni paraları müşteriler için biriktiriyor.

Migros'ta bozuk paralar 'Kumbaram'da
24 Ekim 2019 Perşembe 15:37

Money Kart'ın içerisinde Kumbaram bakiyesi olarak biriken madeni paralar, Migros güvencesiyle alışverişlerde rahatlıkla kullanılabiliyor. Öncü çalışmalarıyla her zaman tüketicilerinin yanında olan Migros, yepyeni uygulamalarıyla hayatı kolaylaştırıyor. Sunulan "Kumbaram" hizmeti kapsamında alışverişlerinde nakit ödemeyi seçenler, 5 TL'den az madeni para üstü tutarını Money Kartlarına aktarabiliyor. Kumbaram hizmeti yapılan nakit alışverişlerde para üstü alma işlemini hızlandırıyor. Kumbaram'da biriken tutar, tüm Migros ve Macrocenter mağazalarında yapılan alışverişlerde istenilen bir zamanda değerlendirilebiliyor. Müşteriler Kumbaram bakiyelerini Migros Mobil uygulamasından ve Migros Kurumsal WhatsApp hizmetinden takip edebiliyor.    

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