Mobil internette 3. şehiriz

Vodafone kullanıcıları, 2020'yi kesintisiz iletişimle karşıladı. Yeni yıla girerken yaklaşık 513 milyon dakika konuşan, 101 milyon SMS gönderen ve 11 milyon GB mobil internet kullanan Vodafone aboneleri, sevdikleriyle bol bol haberleşmenin keyfini yaşadı. İzmir, 2020'ye girerken en çok konuşan ve mobil internet kullanan üçüncü, en çok SMS gönderen dördüncü il oldu.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: "Vodafone Türkiye olarak, ana faaliyet alanımız olan telekomünikasyon sektöründe istikrarlı büyümemizi sürdürürken, dijital bir teknoloji şirketi olma yolunda hızla ilerliyoruz. Her şeyin hızla dijitalleştiği dünyamızda müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Bu hedefle müşterilerimize genişbant teknolojilerimizdeki global deneyimimizi ve en iyi hizmeti sunmayı sürdürüyoruz. Yılbaşı tatilinde de geniş kapsama gücümüzle müşterilerimizin kesintisiz iletişim ihtiyacını karşıladık. Müşterilerimiz 513 milyon dakika, 101 milyon SMS ve 11 milyon GB mobil internet kullanarak sevdikleriyle yılbaşını kutladı. Bu vesileyle, tüm halkımızın yeni yılını kutluyoruz."