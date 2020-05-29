NASA’da çalışan bilim insanından ışık süzmeleri yorumu: Herhangi bir tehlike yok

Türkiye'nin özellikle Doğu, Güneydoğu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi, heyecan yarattı. NASA'da yörüngesel mekanik alanında çalışmalar yapan İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünde görevli Dr. Öğr. Üyesi Fabrizio Pinto, meteor olayının Türkiye’de ve dünyada sıklıkla görüldüğünü söyledi.

Görülen meteorların büyük çapta olduğunu tahmin eden Pinto, "Yine de bunlar neredeyse bir kum tanesi büyüklüğündeler. Dolayısıyla herhangi bir tehlike yok. Eğer meteor bir futbol topu büyüklüğünde olursa hızlı bir şekilde çarpabilir ve yeryüzündeki insanlar zarar görebilir" dedi. Dün saat 20.30 sıralarında Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde gökyüzünü aydınlatan ve bir kaç saniye süren ışık hüzmesi, heyecan yarattı. Özellikle Artvin, Rize, Trabzon, Kars, Erzincan, Ardahan, Muş, Bingöl, Iğdır, Erzurum ve Diyarbakır'a yakın bazı bölgelerde gökyüzü bir anda ışık hüzmesi ile aydınlandı. Birçok kişinin şimşek çakması olarak da değerlendirdiği doğa olayı, sosyal medyada görüntülerin yer almasıyla bir anda gündeme oturdu. Işık hüzmesi ile ilgili birçok yorum yapılırken, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünalan, bu olayın meteor olduğunu ifade etti.

'NORMAL IŞIK HÜZMELERİNDEN FAZLA VE BÜYÜK'

Öte yandan NASA'da yörüngesel mekanik alanında çalışmalar yapan İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünde görevli Dr. Öğr. Üyesi Fabrizio Pinto ise, bu tarz meteor olayının Türkiye’de ve dünyada sıklıkla görüldüğünü söyledi. Görülen meteorların büyük çapta olduğunu tahmin eden Pinto, “Her zaman bu şekilde ışık süzmelerini görürüz ancak bu seferkiler normal ışık hüzmelerinden fazla ve büyük. Yine de bunlar neredeyse bir kum tanesi büyüklüğündeler. Dolayısıyla herhangi bir tehlike yok. Eğer meteor bir futbol topu büyüklüğünde olursa hızlı bir şekilde çarpabilir ve yeryüzündeki insanlar zarar görebilir" dedi.

'NORMALDE GÖRÜLENLERDEN ÇOK DAHA BÜYÜKTÜ'

Işık huzmelerinin yeryüzünde yapılan incelemeler sonucunda meteor olup olmadığının anlaşılabileceğini ifade eden Pinto, "Yere baktığımız zaman bazı partiküller ve parçalar görebiliriz. Bu şekilde bu ışık hüzmelerinin gerçekte bir meteor olup olmadığını anlayabiliriz. Bu en iyi analiz yöntemidir. Görünen parçalara baktığımızda neredeyse kum tanesi boyutunda olduğunu biliyoruz. Ancak şunu söyleyebilirim ki bu meteorlar normalde görülenlerden çok daha büyüktü. Daha önce gördüklerimiz okyanuslara veya başka noktalara düşüyordu ancak bu seferkiler ülkemizde birbirine yakın noktalara sık şekilde düştü. Eğer gündüz gerçekleşmiş olsaydı, yine bu kadar net göremeyecektik. Şu anda görmüş olmamız bir şans" diye konuştu.

'TAHMİN EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL'

Öte yandan buna benzer meteorların yeryüzüne düşüp düşmeyeceğinin tahmin edilemeyeceğini belirten Pinto, "Önceden bir meteorun tahmin edilmesi mümkün değildir. Dünyanın milyonlarca kilometre uzağında olduğu için kesinlikle tahmin edilebilir değil. Videoları gördüğümde hızı, ışığı, açı ve rengi bakımından roket ve meteora benzediğini gördüm ve bu özellikleri dolayısıyla kesinlikle uzaydan gelen bir parça olduğunu söyleyebilirim" dedi.