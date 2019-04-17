Ülkemizde sanayi alanında gerçekleştirilen endüstriyel temizlik hizmetlerinin kapsamı ve türü her geçen gün daha modern bir tarza doğru ilerleme göstermektedir. Bu anlamda artık sadece temizlik bazlı bir yapı düşünmek yetersiz kalacak; aynı zamanda temizlik sonrası bakım ve koruma kimyasalları da temizlik sonrasında beraberinde düşünülecek konuların başında gelecektir.

Nlp Kimya olarak yaptığımız, tamamen yerli bir sermaye ile kurulan firmamız eşliğinde temizlik sonrası bakım ve koruma işlemleri için gerekli ürünleri üretmek, tedarik etmek ve pazarlamaktır. AR- GE laboratuvarlarında gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde, rahatlıkla ürünlerin en iyi şekilde piyasaya sunulması sağlanmaktadır. Nlp Kimya markasının geniş müşteri niteliği ve çevresi, aynı zamanda piyasaya sunduğu kaliteli hizmet sayesinde ortaya çıkmaktadır.

Neden Bizi Tercih Etmelisiniz?

Firmamızda bulunan imalat aşamaları, tamamen gerekli uzman kadro tarafından yapılmakta ve bununla birlikte ilgili kurumlardan yasal izinler alınmaktadır. Bunun yanında kullanılan ürün bazında değerlendirilme yapıldığında bio çözünür özellikleri barındırdığı görülecektir. Bu anlamda çevresel sürdürülebilirliğin firmamız tarafından en önemli konu olduğu da yansıtılmaktadır. Doğaya karşı duyarlı olmak ve doğa dostu bir işletme verimi yakalamak, hizmet politikalarımız ve firma prensiplerimizin en başında gelmektedir. Ekonomik ve kaliteli şekilde sağlanan birçok farklı ürünle beraber, Nlp Kimya sizlerin her türlü ihtiyacınızı sağlayacak şekilde bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Geniş ürün stoku sayesinde, artık her türlü temizlik, bakım ve sonrasında koruma işlemleriniz için yüzde yüz müşteri memnuniyeti sağlayacak bir işlem gerçekleştirmekteyiz.

Ürünlerimizden Köpük Kesici Türleri

Herhangi bir sistemde var olan basınç farkı, beraberinde gözle görülür bir köpük oluşumuna neden olmaktadır. Nlp Kimya tarafından üretilen köpük kesici ise oluşan bu köpüğün tamamen indirilmesi ve ortadan kaldırılması için kullanılacaktır. Piyasada bulunan köpük kesici ürünlere göre çok başarılı bir kimyası bulunan Nlp Kimya köpük kesicileri, kullanılacak alana ve istenen verime göre de farklı modellerde üretilmektedir. Krieger Antifoam 4187, 4100 ve ROD- 50 ürünlerini daha yakından incelemek ve doğru fiyat bilgisi almak için zaman kaybetmeden https://nlpkimya.com.tr/urun-detay/kopuk-kesici adresini ziyaret etmenizi öneririz.