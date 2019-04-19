Nursaç Endüstriyel Havalandırma

1950’li yıllarda kurulmuş olan işletme, bilgi birikimini artırarak günümüze kadar gelmiştir.

Teknolojiyi yakından takip ettiğini her fırsatta söyleyen endüstriyel havalandırma firması, kaliteli ürünler üretmek için gelişmiş teknolojilerden faydalanmaktadır. Müşterilerin ihtiyaçlarına çözümler üretmek için çalışan işletme, endüstriyel havalandırma firmaları arasında göze çarpmaktadır.

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Robotik Kollar ve Özellikleri

Akrobat kol üretimi de sağlayan firma akrobat kolları kısaca şöyle tanımlamaktadır. Robotik kollar diğer bir deyişle akrobat kollar, yerleştirildiği noktadan insan sağlığına zararlı olan tüm maddeleri emiş yeteneğine sahip olan kollardır. Özellikle fabrika ortamlarında, çalışılan ortamların sürekli kirlenmesinin sonucunda, temizlenmesi için ayrı bir iş gücüne duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. Çalışma ortamlarındaki artık ve insan sağlığına zararlı ürünlerin hepsinin emilmesine dayanan teknolojisiyle, insanlara hem yardımcı olmakta hem de sağlıklarını korumaktadır.

Özellikle ağır sanayilerde kullanıldığında, çalışma ortamlarını daha iyi hale getirdiği gözlemlenmiş ve işçilerin çalışma şartlarında iyileşmelere tanık olunmuştur. Solunum yoluyla akciğerlere gidebilecek her türlü toz ve kıymığın emilmesini sağlayan kollar, diğer parçalı ürünlerin de çekişine sahiptir. Kullanıldığı her ortamda işe yaramakta ve insan hayatını kolaylaştırmaktadır.

Kartuş Filtreler ve Çeşitleri

Kartuş filtre üretimi ve satışı yapan firma, özellikle sudaki istenmeyen maddelerin ayrılmasında etkili olan bu filtreler, sudaki tortuların ve klor artıkların giderilmesinde de kullanılmaktadır. Kartuş filtreler, ömürleri açısından ikiye ayrılabilir. Bir tarafta, yıkanarak tekrar kullanılabilenler; diğer tarafta ise çıkartılıp yerine yenisi takılması gerekenler. Ömrü dolunca yenilenmesi gereken filtrelerde, çap ölçüleri 1, 5, 10 mikron olarak artmaktadır. Yıkanıp yeniden kullanıma uygun hale gelen filtrelerde ise 80 mikron ve üzerinde filtre işlemi başarıyla gerçekleştirilebilmektedir. Plastik ve paslanmaz çeliklerden üretilen yıkanabilir filtreler, daha kullanışlı olanlardır.

Pek Çok Alanda Hizmet Garantisi