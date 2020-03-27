Online Hosting hizmeti

Yurt içi ve yurtdışı lokasyonlu web siteleri için hızlı ve güvenli bir barındırma hizmeti sunan www.onlinehosting.com.tr, müşterilerine sağladığı yüksek performansla sektörde ilk tercihler arasında yer alıyor.

Türkiye'deki en iyi network altyapısı ve en iyi veri merkezi altyapısına sahip bir firma olan www.onlinehosting.com.tr, lokasyon olarak internetin en hızlı olduğu yerdeki sunucuları ile hızlı ve güvenli bir hizmet sunuyor. Web sitelerini internet ortamında her yoğunlukta problemsiz ve hızlı bir şekilde yayınlamaya devam eden sanal sunucu kirala cihazları ile kesintisiz bir web site yayınlama hizmeti sunuyor. 1.000’den fazla sunucu sahibi bir firma olarak bireysel ve kurumsal müşterilerine 7/24 hizmet sunuyor. SSD sanal sunucu, fiziksel sunucu, oyun sunucusu ve sunucu barındırma hizmetleri yanında Linux Web Hosting, Linux Reseller Hosting, Windows Hosting ve Wordpress Hosting hizmetleri ile her ihtiyaca cevap veriyor.

Kesintisiz İnternet Yayını İçin Hosting Hizmeti

Firmaların, kişi ve kurumların dijital ortamdaki aynası olan web sitelerinin kesintisiz hizmet sunması çok önemlidir. İş sürekliliğini en üst seviyede tutan OnlineHosting.com.tr alanında en iyi yazılım ve donanım üreticileri ile iş birliği yaparak müşterilerine en iyi teknik desteği ve internet hizmetini sunuyor. Web Hosting'in kullanım amacı web sitelerini yayınlamak ve erişilebilir olmalarını sağlamaktır. Özellikle yurt dışı lokasyonlara sahip sunucular web site hizmetlerinin yavaşlamasına neden olur. Türkiye lokasyonlu fiziksel sunucu çeşitleri ile OnlineHosting.com.tr hızlı, güvenli ve yüksek performanslı bir barındırma hizmeti sunuyor.

Web Sitelerini Tek Çatı Altında Toplayan Reseller Hosting

Özellikle webmasterlar ve kurumsal web tasarım ajansları için mükemmel çözümler üreten reseller hosting, birden fazla web sitesinin barındırıldığı yüksek performanslı bir hosting hizmetidir. Reseller hosting hizmeti alanlar benzersiz altyapısı ile kullanıcılara en iyi erişimi sağlıyor. En çok tercih edilen alt yapı reseller hosting için Online Hostin ile iletişime geçebilirsiniz. Kullanımı kolay ve Türkçe yönetim paneli ile reseller hosting, hostinglerinizi tek bir yapıdan kontrol etmenizi sağlıyor.

En İyi Performansı Sunan Sanal Sunucular

Birbirinden cazip korumalı sanal sunucu paketleri ile Onlinehosting.com.tr, Türkiye lokasyon SSD diskli, yurt içi ve yurtdışı siber ataklara karşı ücretsiz koruma servis hizmeti sunuyor. SSD Diskli Sanal Sunucuları 3 dakikada hazır hale getiriyor ve yazılım kurulumları taleplerine en iyi çözümleri sunuyor. SSD sanal sunucu paketleri, birden fazla işletim sistemini yüksek performansla çalıştıran teknolojik özellikleri ile dikkat çekiyor. Kendine ait disk alanı, hafızası, IP adresi, konfigürasyonu ve uygulamaları ile SSD sanal sunucu paketleri ile birçok işlem kaliteli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmekte, yüksek oranda internet hızı ve % 99.9 oranında bulunurluk oranı ile yüksek performans elde edilmektedir. Kiralık sanal sunucu ihtiyaçlarına en etkili şekilde cevap veren Onlinehosting.com.tr, sunucu kiralamak isteyenlerin ilk tercihidir. SSD sanal sunucu için Windows sanal sunucu veya linux sanal sunucu işletim sistemi hizmetini en hesaplı fiyatlarla almak için OnlineHosting.com.tr ile iletişime geçebilirsiniz.

Fiziksel Sunucu Paketleri İle OnlineHosting.com.tr

Sadece sanal sunucu kiralama hizmeti değil fiziksel sunucu hizmeti de sunan OnlineHosting.com.tr, farklı Ram ve hdd özellikleri ile her ihtiyaca cevap veren sunucularla her zaman müşteri memnuniyeti sağlıyor. Eşsiz bir alt yapı servisine sahip OnlineHosting.com.tr fiziksel sunucu paketleri, yazılım ve kurulum desteğinin ücretsiz verildiği hizmetlerdir. 5 farklı operatör üzerinden sunulan metro internet altyapılı fiziksel sunucu paketleri ile kesintisiz bir erişim sağlanıyor. Kiralık fiziksel server kiralama hizmetleri ile OnlineHosting.com.tr daima hizmetinize hazırdır.

Dedicated Sunucu Kiralama Hizmeti

Paylaşımsız sunucular dedicated server kiralama adı verilen tek sunucu için ayrılmış olan internet sunucuları olup kullanım hakkı sadece bir şirket veya kişidedir. Fiziksel/Paylaşımsız Sunucu olarak bilinen Dedicated Server, başkalarının herhangi bir verisinin bulunmadığı sunuculardır. Trafik hacmi yüksek ve görsel içeriklere fazla yer veren büyük firmalar tarafından tercih edilen Dedicated Server , veri paylaşımında bulunulmayan ve bu nedenle yüksek performans sergileyen sunuculardır. Dedicated Serverlar sadece bir kullanıcıya özeldir. Birbirinden cazip dedicated sunucu paketleri için www.onlinehosting.com.tr web sitesini ziyaret edebilir, en ekonomik fiyatlarla yüksek performanslı bir sunucuya sahip olabilirsiniz.

OnlineHosting.com.tr İle Çalışmanız İçin Çok Neden Var

Bilişim teknolojileri alanında 7/24 hizmet sunan OnlineHosting.com.tr, ekonomik teknolojik paketleri ile müşterilerinin işine değer katıyor. Birebir yedekli alt yapı sistemi ile iş sürekliliğini en üst düzeyde tutarken, Türkiye’de hosting ve veri merkezi denildiğinde akla gelen firmalardan biri olarak daima müşteri memnuniyeti sağlıyor. Her ölçekte kullanıcıya hizmet veren bir firma olarak ilk tercihler arasında yer alırken, müşterilerine sunduğu teknik desteği en uç noktalarda sağlayarak fark yaratıyor. Onlinehosting.com.tr hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için www.onlinehosting.com.tr web sitesini mutlaka incelemelisiniz. Alan adı, hosting ve sunucu hizmetleri ile Onlinehosting.com.tr web sitenizi hak ettiği yerlere taşımanızı sağlıyor. Firmanızı kesintisiz bir şekilde hedef müşteri kitlesine ulaştırmak için aradığınız adres Onlinehosting.com.tr'dir.