OPPO telefonlara yeni özellik

OPPO, işletim sistemi arayüzü ColorOS'in aldığı yeni güncellemeyle birlikte bazı akıllı telefon modellerine bellek genişletme özelliği getirdi

Dünyanın önde gelen lider akıllı ürün markası OPPO, işletim sistemi arayüzü ColorOS'un 11.3 sürümüne güncellenmesiyle birlikte bazı akıllı telefon modelleri için bellek (RAM) genişletme özelliği sunmaya başladı. Kullanıcıların bellek talebinin artması ya da en zorlu uygulamaların kullanılması durumunda sistem, dahili depolama kaynaklarından alan ayırarak akıllı telefonun modeline göre belleğe 1 GB'tan 5 GB'a kadar ekleme yapabiliyor. Örneğin Reno5 ve Reno5 Lite modellerinde bulunan 8GB belleğe, ihtiyaç duyulduğu takdirde 5GB daha eklenebiliyor. Aynı şekilde A Serisi'nde bulunan A74 modelinin 4GB olan belleğine 3GB daha ekleme yapılabiliyor.

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar çok sayıda zorlu uygulama ve oyunu aynı anda performans kaybı olmadan kullanabiliyor. Özellikle daha az kullanılabilir belleğe sahip modellerde RAM+ seçeneği, performansın iyileştirilmesinin bir sonucu olarak bellek parçalanmasını azaltıyor.

Kullanıcılar, 'Ayarlar' menüsü altında 'Telefon Hakkında' kısmında RAM seçeneğini seçerek RAM yükseltme ayarını kolaylıkla yapabiliyor.