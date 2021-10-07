Oppo, yeni nesil kablosuz kulaklığını tanıttı

Oppo, Danimarka merkezli hoparlör üreticisi Dynaudio ile iş birliğinin ürünü olan yeni nesil gerçek kablosuz kulaklık modeli Enco Free2'yi Türkiye pazarında tüketicilerle buluşturdu

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, kulaklıklar, kullanıcıların yalnızca kendi kulaklarına göre özelleştirilebilen ve kaliteli bir ses deneyimi elde edebilmeleri için ek bir kişiselleştirilmiş ses güçlendirme özelliği ile donatıldı. Ayrıca, kulaklık, üç mikrofonlu çağrıda gürültü engelleme, optimize edilmiş kullanım konforu ve 30 saate kadar sürebilen pil ömrü sunuyor.

Üç çekirdekli aktif gürültü engelleme (ANC) yongasıyla çalışan ve türünün "tek" örneği olan kişiselleştirilmiş ANC teknolojisi, gürültüyü etkileyici bir biçimde 42 dB'de engelleyebiliyor.



Tasarımı özenle geliştirildi



Tasarımı özenle geliştirilen Oppo Enco Free2'nin şarj kutusu, Oppo Enco X kulaklığın avuca mükemmel şekilde oturacak şekilde optimize edilmiş olan çakıl formundaki oval şeklinin mirasını sürdürüyor.

Kolay açılan kapak, ışıkla dans eden hoş bir eğime sahip olan Oppo Enco Free2 kablosuz kulaklığın boyutu ve şekli, kulağa rahatça oturacak şekilde ayarlandı. Kulaklığın gövde kısımları, sofistike bir dokunuş katan ışıltılı bir parlaklığa sahip. Ayrıca, dokunmatik kontrol alanının tasarımında, kullanıcıların nereye dokunacaklarını bakmadan anlamaları için dokunsal ve geometrik bir ekleme bulunuyor.

Düşük gecikmeli Bluetooth 5.2 iletimi ile donatılan kulaklık, oyun sırasında görüntü ve sesi kullanıcılara senkronize bir şekilde sağlıyor.

Oppo ​​​​​​​Enco Free2 kablosuz kulaklık, şarj kutusuyla birlikte 30 saate kadar kullanılabiliyor. Bununla birlikte Oppo Enco Free2, IP54 toza ve suya dayanıklılık sertifikasıyla birlikte geliyor.

Siyah ve beyaz renklere sahip kablosuz kulaklık modeli Oppo Enco Free2'nin Türkiye'de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 899 lira olarak belirlendi.