Oyunlara ilgi ikiye katlandı

Türkiye'yi yenilikçi teknolojilerle buluşturan Türk Telekom'un oyun platformu Playstore'da Mart, Nisan ve Mayıs aylarında satışlar yüzde 100 arttı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında evde geçen zamanın artmasıyla, Türk Telekom'un dijital oyun platformu Playstore satış rekor kırdı. Oyun severlerin ilk tercihi futbol oldu.

13-35 yaş aralığı öne çıkıyor

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında Playstore'da oyun satışları, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 100 oranında arttı. Oyunlara ilgi gösteren kullanıcıların yaş aralığı 13-35 olarak belirlendi. Oyunlar yoğun olarak 17.00 - 23.00 saatleri arasında satın alındı, en çok Türk Telekom faturası ile birlikte ödeme yöntemi tercih edildi. Oyun severlerin en fazla ilgi gösterdiği oyun türleri sırasıyla spor, aksiyon ve dövüş olurken ailece oynanabilen, çok oyunculu modu bulunan yapımlar da öne çıktı.

İşte karantinada en çok satan 5 PC oyunu

1-Football Manager 2020: 500 binden fazla gerçek oyuncunun yer aldığı oyunda, onlarca ülkedeki, 2 bin 500 kulüpten biri seçilerek zirveye taşınıyor. Football Manager 2020'de altyapıdan oyuncu yetiştirme ve dünya genelinde çeşitli turnuvalara katılarak menajerlik kimliği geliştirme fırsatı sunuluyor. Playstore fiyatı: 144 TL

2-Mount & Blade II - Bannerlord: Türk oyun firması TaleWorlds Entertainment tarafından geliştirilen oyunun tamamı Türkçe. Strateji temelli rol yapma oyununda kaleler kuşatılıyor, birlikler kontrol ediliyor ve at üstünde savaşılıyor. Playstore fiyatı: 139 TL

3-Red Dead Redemption 2: Rockstar Games tarafından yayınlanan açık dünya temalı vahşi batı oyununda, rakip çetelere karşı mücadele ediliyor. Western atmosferinin gerçekçi bir şekilde yansıtılması oyuncuların en beğendiği unsurların başında geliyor. Playstore fiyatı: 198 TL