Parafudr Nedir?

Günümüzün en önemli buluşlarından bir tanesi elektriktir.

Elektrik hayatımızın olmazsa olmazlarından bir tanesidir. Evimizde ki eşyalardan tutun sokaktaki lambalara kadar her şey elektrik ile çalışmaktadır. Elektrik artık hayatımızın en önemli parçası olmuştur. Elektrik günümüzde birçok doğal kaynaklardan üretilip evlerimize ve sokaklarımıza kadar kablolar yardımı ile taşınmaktadır. Peki sokakta yürürken elektrik direklerine hiç dikkat ettiniz mi? Tabi kide hepimiz hayatımızda bir kerede olsa kafamızı kaldırıp bakmışızdır. Direk üzerinde hepimiz yıldırımdan koruyan bir aleti bilmesek bile görmüşüzdür. Bu alet parafudr olarak adlandırılmaktadır. Peki bu alet ne işe yaramaktadır gelin onun hakkında konuşalım.

Parafudrun Amacı Nedir?

Birçoğumuz yağmurlu havalarda yıldırım düşmesi ile karşı karşıya kalmışızdır. Yıldırım düşmesi havadaki bulutlar ile yer yüzünün arasında meydana gelen potansiyel farktan dolayı yük boşalması anlamına gelmektedir. Parafudrun en önemli amacı yıldırım düşmelerine karşı önlem almaktır. Yıldırım düşmesi anında elektrik kablolarında ani gerilim yükselmelerini önlemek için fazla gerilimi toprağa ileterek bizi ve evimizdeki eşyaları koruma görevi üstlenmektedir. Parafudrun en önemli özelliği sistemde hiç bir şekilde elektrik kesintisi yaratmamaktadır. Günümüzde bir çok çeşidi bulunmaktadır. Gelin birazda bu malzemenin çeşitlerinden bahsedelim.

Çeşitleri Nelerdir?

Çağımızda teknolojinin de gelişmesi ile birlikte bu ürünün bir çok çeşidi bulunmaktadır. Elektrik direklerinde kullanılmakla birlikte artık evlerimizde de kullanılmaya başlanmıştır. Evlerimizde kullanılmaya başlanan bu aletin çeşitleri ve özellikleri nelerdir? Yüksek gerilim, orta gerilim ve alçak gerilim olmak üzere üç çeşidi vardır. Parafudrlar B sınıfı, C sınıfı ve D sınıfı olmak üzere üç gruba ayrılırlar. Bu grupların hepsi alçak gerilimde kullanılmaktadır. Üç grupta yıldırımdan dolayı oluşan aşırı gerilimi önlemek için kullanılırlar. B sınıfı tipi elektrik sayacından önce takılır. C sınıfı tipi elektrik sayacından sonra takılır. D sayacı tipi ise elektronik cihazlarımızı korumak için kullanılır.

Parafudrların Bağlantısı ve Fiyatları

Parafudrlar sisteme ve devreye daima paralel olarak bağlanan cihazlardır. Parafudrların çıkışlarından toprak bağlantısı alınarak toprağa iletilir. Parafudrun bağlantısının yapılacağı toprağın direnci çok önemlidir. Toprak direncinin yüksek olması aşırı gerilimi toprağa iletmeyecek ve sistemimizde büyük sıkıntılara yol açabilecektir.