Profesyonel Arıza Tespit Cihazı

Metadiag firması olarak, çalıştığımız sektörümüzde 16 yıllık geçmişe sahibiz.

Satışına ve hizmetini vermeye başladığımız ilk cihazlar, ağır vasıtalarda kullanılan arıza tespit cihazlarının üzerine ekleyerek geldiğimiz günümüzdeki konumumuzda, tüm müşterilerimize efektif bir şekilde arıza tespit hizmeti sağlamaktayız. İş makinelerinde, otomobillerde, motosikletlerde ve ağır vasıta yük araçlarında kullanabileceğiniz ve hizmet alabileceğiniz arıza tespit cihazlarımızda kaliteli ve profesyonel şekilde sizlere hizmet sağlamaktayız.

Arıza Tespit Cihazları Nasıl Çalışır?

Günümüzde eski araçlara göre çok daha akıllı ve beyne sahip araçların üretimi sağlanmaktadır. Beyne sahip olan bu araçlar sayesinde, arabanın bütün motorunu parçalamadan, arızanın yerini öğrenme sağlanmaktadır. Her marka ve modelle uyumlu çalışan arıza tespit cihazlarımız, araçlarınıza kablolar aracılığıyla bağlanarak, küçük ekranlarından arızanın yerini göstermektedir. Aracın tümünü beyninden tarayarak, hangi noktada nasıl bir hata olduğunu ve nasıl düzeltilmesi gerektiğini söylemektedir. Kullanımı için ya bir bilgisayara ya da kendinden ekranlı arıza tespit cihazlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Arıza Tespit Cihazlarının Kutu İçi Ürünleri?

Arıza tespit cihazının ana modülü, bilgisayarlı ekranı ve araca bağlanmasını sağlayacak kabloları, kutu içinde bulunmaktadır. Kullanım kılavuzuna da sahip olan ürünlerimizi satın alırken hizmet vereceğiniz araç grubu konusunda tam bilgili olmalısınız. Birbirinden farklı araçlar için üretilmiş arıza tespit cihazlarımız mevcuttur. Müşteri profilinize göre karar vermeniz gereken bu durumun üstesinden internet sitemizdeki ürünleri inceleyerek rahatlıkla gelebilirsiniz. Fiyatlar hakkında da detaylı bilgilendirmeyi sizlere canlı destek üzerinden sağlamakta ve kaliteli hizmetimizi müşterilerimize sunmaya devam etmekteyiz.

Arıza Tespiti Hizmeti