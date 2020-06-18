Projeye TÜBİTAK'tan destek

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. K. Arzum Erdem Gürsan'ın yürütücülüğünde COVID-19 teşhisine yönelik biyosensör temelli tanı kiti geliştirme proje başvurusu, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Proje ekibini tebrik eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemiz bilim insanları öncülüğünde hazırlanan projeler TÜBİTAK tarafından desteklenmeye devam ediyor. COVID-19 teşhisine ve bulaşın engellenmesine yönelik biyosensör temelli tanı kiti geliştirme projemiz, TÜBİTAK-1005 programı kapsamında desteklenecek. Proje, özellikle ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltmayı ve ülkemizin rekabet gücünü artıracak yeni bir yöntem geliştirme amacını taşıyor. Her hastalıkta olduğu gibi COVID-19'da da erken teşhis önem taşıyor. Proje, vakaların erken tespitini sağlayacağı için yayılmanın da önüne geçecek. Nitelikli çalışmalar ile hem üniversitemize hem ülkemize değer katan bilim ekibini tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Egeli başarılı ve üretken bilim insanı Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. K. Arzum Erdem Gürsan'ın yürütücülüğünde COVID-19 teşhisine yönelik biyosensör temelli tanı kiti geliştirme proje başvurusu TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. Proje ile COVID-19'un erken teşhisine yönelik, antikor temelli elektrokimyasal biyosensörlere dayalı erken tanı yöntemlerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, projede yer alacak doktora öğrencisi M. Hüseyin Şentürk ve doktora sonrası araştırmacı Dr. Ece Ekşin, STAR Araştırmacı bursuyla ödüllendirildi.

Dışa bağımlılığımızı azaltacak

Projenin yürütücüsü Prof. Dr. K. Arzum Erdem Gürsan, " Ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve ülkemizin rekabet gücünü artıracak yeni bir yöntem geliştirme amacına yönelik hazırladığımız proje, TÜBİTAK-1005 programı kapsamında desteklenecek. Projede, COVID-19'un erken teşhisine yönelik, antikor temelli elektrokimyasal biyosensörlere dayalı erken tanı yöntemlerinin geliştirilmesi hedefliyoruz. Ayrıca, projede yer alacak doktora öğrencisi M. Hüseyin Şentürk ve doktora sonrası araştırmacı Dr. Ece Ekşin, STAR Araştırmacı bursuyla ödüllendirildi. TÜBİTAK 2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nın (STAR) amacı, yeni tip koronavirüsün teşhis ve tedavisine yönelik araştırma projelerinde görev alan Türkiye'de lisans, tezli yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrenciler ile doktora sonrası araştırmacıları teşvik etmek ve desteklemektir" dedi.

Erken teşhis ile katkı sağlayacak

Prof. Dr. K. Arzum Erdem Gürsan, "Yeni Koronovirüs ilk olarak Çin'in Wuhan Eyaleti'nde aralık ayı sonunda ateş, öksürük, nefes darlığı gibi belirtilerle gelişen hastalar üzerindeki araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020'de tanımlanmıştır. Yeni Koronavirus resmi olarak SARS-CoV-2 olarak adlandırılmış, yol açtığı hastalığın adı COVID-19 olarak belirlenmiştir. Virüsün hayvandan insana bulaştığı açıklandıktan birkaç hafta içinde insandan insana hızlı bir şekilde bulaştığı anlaşılarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmiştir. Ülkemizde 16 Haziran 2020 itibariyle toplam vaka sayısı 181 bin civarında iken dünyada 8 milyonu aşkın kişiye COVID-19 tanısı koyulduğu Dünya Sağlık Örgütü tarafından rapor edilmiştir. Projemizde COVID-19 teşhisine yönelik hastabaşı analizlerde kolaylıkla kullanılabilecek, ekonomik, az miktarda örnek ile güvenilir ve duyarlı bir şekilde analizi gerçekleştirebilen antikor temelli biyosensörlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Biyosensörler konusunda 26 yıllık bilimsel birikimimden yola çıkarak COVID-19 pandemi sürecinde nasıl katkı sağlayabiliriz diye düşünürken, ekibimle birlikte projeyi geliştirdik. Proje çıktılarımızın COVID-19 hastalığı şüphesi taşıyan bireylerde erken teşhis ile bulaşın önlenmesi sayesinde hem bireysel hem de halk sağlığı düzeyinde küresel sağlık üzerinde önemli etkiler sağlayacağına inanıyoruz. STAR araştırmacı burs programında COVID-19 teşhisine yönelik tanı kitleri konusunda burs kazanan iki genç araştırmacıyı da destekleyecek olan TÜBİTAK projemizde elde edilecek verilerin farklı hastalıkların tayinine yönelik biyosensörlerin geliştirilmesi çalışmalarına da katkı sağlayacağına inanıyoruz " şeklinde açıklama yaptı.