Promosyon Videoları İçin En İyi Video Düzenleme Programları

Videolarınızı daha güzel ve çekici hale getirmek için düzenlemek istiyorsanız, elbette en iyi çevrimiçi video düzenleyiciye ihtiyacınız olacak

Birçok video düzenleme web sitesi var, ancak doğru video düzenleyici, videoların daha etkileyici ve şık görünmesini sağlamanıza yardımcı olur. Bazı programlar, herhangi bir can sıkıcı filigran olmadan Facebook, Instagram, YouTube ve diğer siteler gibi farklı sosyal medya platformlarında doğrudan paylaşmanıza izin verir.

Temel düzenleme için birçok çevrimiçi düzenleme programı var, ancak bu yeterli değil. Yine de, birinci sınıf bir çevrimiçi video düzenleme programı istiyorsanız, klip kırpma, yeşil ekran filtresi uygulama, arka plan müziği ayarlama ve oynatma hızını ayarlama gibi gelişmiş düzenleme özelliklerini kullanmak için bir miktar para ödemeniz gerekebilir. İyi içeriğe sahip iyi düzenlenmiş videolar, tek başına resimlerden daha ilgi çekicidir ve içerik pazarlamasına sahip videolar, müşterinin güvenini ve güvenini verimli bir şekilde oluşturur.

1. InVideo

InVideo Online Video Editor, temelden gelişmişe düzenleme özellikleri sunar. Videoyu harika efektler, anlatımlar, müzik ve geçişlerle düzenlemenize izin verir. InVideo, 1 milyondan fazla kullanıcısıyla pazarda en yaygın kullanılan düzenleme platformudur. İçeriği benzersiz ve çekici kılmak için farklı küçük işletmeler, kişisel kullanım, ajanslar ve serbest çalışanlar tarafından kullanılan çok işlevli araçlara sahiptir. Bu çevrimiçi video düzenleme programı ile promosyonlar, reklamlar ve sosyal medya paylaşımı için çok çeşitli şablonları keşfedeceksiniz. InVideo'nun her iki planını da kullanıyorsanız, gelişmiş düzenleme özellikleri sayesinde herhangi bir profesyonel editör kiralamanıza gerek yok.

2. FlexClip

Listede bir sonraki sırada FlexClip adlı güçlü bir çevrimiçi video düzenleme programı var. Hızlı video düzenleme sürecinin yanı sıra, iş, arka plan, tatiller, spor ve çok daha fazlası gibi farklı kategorilere ayrılmış milyonlarca video ve görsel içeren video kitaplığına gidebilirsiniz. Kullanımı oldukça zahmetsizdir, videoyu düzenleyiciye sürükleyin ve işiniz bitti. FlexClip ile farklı video klipleri birleştirin, müzik ekleyin, metin ekleyin, çekici efektler ekleyin, geçişler, resimler ekleyin, şablonlar ekleyin. Maksimum etki oranı ve çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılacak boyut ve formatlarda kaydedin.

3. ClipChamp

Masaüstü kullanıcıları için bu çevrimiçi düzenleyiciyi ücretsiz kullanabilir. ClipChamp düzenleme özelliklerinin yanı sıra dönüştürücü videoları ve web kamerası kaydını da verimli bir şekilde sıkıştırır. Bu düzenleme programı, kullanıcının parlaklık ayarı, doygunluğu ayarlama, kontrast, kırpma ve döndürme gibi tüm temel düzenleme araçlarını yapmasına olanak sağlar. Videoyu daha fazla sunulabilir hale getirmek için kolayca kullanılacak metinler ve arka plan temaları eklemesine olanak tanıyan kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Bit, kırpma, kesme, hız ayarı, filtre ekleme ve daha fazlası gibi gelişmiş düzenleme özelliklerine sahiptir. Ayrıca, ClipChamp tarafından çıktı dosyaları için desteklenen sınırlı çözünürlük 480 pikseldir.

4. Adobe Spark

Adobe'den hem mobil hem de web düzenleyicide kullanılabilen Spark Video Maker. Bu düzenleyici, basit, temel ve hızlı küratörlük özelliklerine izin verir. Yani Adobe Spark kullanıcının metin düzenleri, müzik, ince ayar klipleri, grafikler ve kullanımı kolay efektler ve şablonlar eklemesine izin verir. Video Maker ve hızlı video hikayeleri oluşturmanıza ve YouTube, Facebook, Instagram ve diğerleri gibi farklı sosyal medya platformlarında paylaşılabilir hale getirmenize izin verir.

5. Wideo

Animasyonlu ve ayrıntılı özellikli videolar yapmak için en iyi video düzenleyiciyi arıyorsanız, Wideo listeye en iyi şekilde uymakta. Pazarlamacılar, farklı şablonlarla videolar yapmak için Wideo'yu yaygın olarak kullanır. Bu düzenleme platformu, videoları düzenlemenin farklı bir yoluna sahiptir; oturum açın ve videoyu animasyon için çevrimiçi yapın ve ardından videoyu düzenleme araçlarına sürükleyin. Diğer platformlardan farklı olarak, sınırlı bir aralıkta farklı düzenleme seçenekleri kullanmakla sınırlı değilsiniz. Ayrıca, videoyu düzenledikten sonra, 1:1, 16:9 ve 9:16 en boy oranıyla farklı arka planlar ve müziklerle yalnızca jpg, png ve gif formatını destekler.

6. PowToon

Bilgilendirici videolar yapmak istiyorsanız PowToon'u deneyin. En iyi çevrimiçi video düzenleme programlarından biri olan PowToon, eğitmenlerin makalenin dijital bir versiyonunu yapmak ve bilgileri benzersiz ve etkili bir şekilde sağlamak için tüm düzenleme öğelerini kullanmalarına izin verir. Duruma en uygun şablonların farklı versiyonlarını bulacağınız kütüphanesinden proje talebine göre farklı şablonlar eklemenizi sağlar. Video en boy oranına gelince, bu platform sırasıyla 1:1, 16:9 ve 9:16'yı destekler. Ayrıca PowToon ile kendi resimlerinizi yükleyin veya resim çizin ve bunları istediğiniz renkli arka planla düzenleyin. Tüm süreç, kaliteden ödün vermeden basit ve hızlıdır.

7. WaveVideo

Wave Online Video Editor, sosyal medya paylaşımı için harika videolar oluşturmak için gereken her türlü özellikle donatılmış ücretsiz bir çevrimiçi video düzenleme programıdır. Bu en iyi çevrimiçi video düzenleyici ile kırpabilir, metin ekleyebilir, parlaklığı ayarlayabilir, farklı video klipleri birleştirebilir ve farklı geçiş efektleriyle birlikte soldurabilir, videoları 30'dan fazla formatta yeniden boyutlandırabilir, arka plan müziği, marka logosu ekleyebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Bu düzenleyiciyle, her abonelikte sınırsız sayıda video klip düzenleme seçeneğiniz vardır. Ayrıca, editörün kitaplığına gidin ve Gifler, animasyonlar, çıkartmalar, resimler ve müzik dünyasını keşfedin, favorinizi seçin ve çarpıcı videolar oluşturun.