PTT İşlemlerinizi Online Olarak Yapabilirsiniz!

PTT, son dönemde birçok işlemini online mecraya taşıdı. PTT üzerinden yapacağınız işlemler için şubelere uğramanıza gerek kalmadan resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

PTT Resmi Sitesi Üzerinden Hangi İşlemleri Yapabilirim?

PTT’nin online olarak yapılabilecek işlemleri şunlardır:

PTT HGS sorgulama

PTT kargo takip

PTT kargo ücretleri bilgi edinme

PTT Bank havale ve EFT işlemleri

PTT UETS

PTT maaş sorgulama

Bu ve benzeri birçok işlemi PTT resmi sitesi üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz?

PTT Kargo Takibi Nasıl Yapılır?

PTT kargo takibini, kurumun kargo takip sayfasından gerçekleştirebilirsiniz. Bu bölümde yer alan barkod numarası giriş bölümüne 13 haneli numaranızı giriniz. Tek seferde en fazla 5 adet barkod numarası yazabilirsiniz.

PTT HGS Sorgulama Nasıl Yapılır?

PTT HGS sorgulamasını, resmi sitede yer alan ilgili bölümden gerçekleştirebilirsiniz. Bu bölümde ayrıca şu bilgileri de bulabilirsiniz:

Ağır vasıta HGS bilgileri,

HGS abone şeritleri,

HGS kaçak geçiş sorgulama,

HGS bakiye sorgulama,

HGS araç sınıfları,

HGS bulunan gişeler,

Otoyol iletişim bilgileri,

HGS montaj kılavuzu.

PTT Havale İşlemleri Nasıl Yapılır?

PTT havalelerinizi mobil uygulamadan, resmi site içerisinde yer alan hesabınızdan ya da PTT şubelerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ödemelerinizi TL, Dolar ya da Euro olarak yapabilirsiniz.

PTT havale hizmetleri 4 gruptan oluşmaktadır:

Yurt içi havale,

Yurt dışı havale,

Western Union

UPT

PTT Fatura Ödemeleri Nasıl Yapılır?

PTT fatura ödemeleri de resmi sayfa üzerinden kısa bir sürede gerçekleştirilebilir. PTT resmi sitesi üzerinden şu faturaları ödeyebilirsiniz:

Türk Telekom internet ödemeleri,

ADSL ödemeleri,

Su faturası ödemeleri,

Doğalgaz faturası ödemeleri,

Vergi ve ceza ödemeleri

SGK ödemeleri,

GSM faturası ödemeleri,

Elektrik faturası ödemeleri,

Sigorta ödemeleri,

Digiturk fatura ödemesi,

Üniversite harç ödemeleri,

Finansman şirketlerine ödemeler,

Kurum tahsilatları.

PTT online işlemler hakkında tüm detaylara https://gazetebanka.com/ adresinden ulaşabilirsiniz. Kurumun mobil uygulaması, internet şubesi ve gişe işlemleri hakkında detayları site üzerinden inceleyebilir, işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.