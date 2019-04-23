Robokids artık tüm Türkiye'nin markası

Manisa’nın ilk Özel Robotik ve Kodlama atölyesi olan Robokids yaptığı farklı teknolojik ürünler ile artık sadece Manisa’nın değil Türkiye’nin bilinen markaları arasına girmeyi başardı. Türkiye’de bilinirliğini arttırmayı hedefleyen firma yeni projeler ile ihracata başlayıp ürünlerini tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyor.

İki mühendis girişimci tarafından ilk olarak Manisa’daki çocukların robotik ve kodlama atölyeleri için İzmir’e gittiklerini fark edip Manisa’nın ilk özel Robotik ve Kodlama atölyesini açtılar. 4 yaştan itibaren lise çağına kadar farklı yaş gruplarına atölyeler düzenleyen kurum hem Manisa’da fark yarattı hem de istihdam sağladı. 75 Yıl Mahallesinde olan atölyenin yanı sıra istekli olan okullarda gidip atölyeler düzenliyorlar. Manisa Robotik ve Kodlama deyince akla ilk gelen kelime Robokids olsa gerek.

Türkiye’deki özellikle okul öncesi kodlama alanında bulunan eksikliği gören firma yetkilileri dünyada kullanılan ekip ve ekipmanları araştırarak Türkiye’ye okul öncesi robotik ve kodlama ürünlerini getirip bunları Türk müfredatına göre geliştirdiler. Bünyesinde bulunan okul öncesi, bilgisayar öğretmenleri ile hem eğitim verirken hem de okullara yönelik robotik ve kodlama müfredatları hazırlamaktalar.

Türkiye’de milli üretim seferberliğine de katılan firma kendi tasarladığı ve Türkiye’de ürettiği Kodlama Öğreniyorum strateji oyunu ile 5 yaştan itibaren çocuklara hem kodlama temellerini öğretirken hem de İngilizce kelime haznelerinin geliştiği bir oyun. Kısa sürede bir çok eve giren oyun hızlı bir şekilde sevilen bir oyun haline geldi.

Ekibin son yaptığı proje ise Kodlama Öğreniyorum adlı oyun. Oyun android marketten ücretsiz olarak indirilebiliyor. Yine çocuklara kodlama temellerini öğretirken şekiller, renkler, şehirler gibi birçok kazanım sağlıyor. Oyunu indirmek için tıklayınız..

3 yılda hızlı bir şekilde büyüyen firma, kısa sürede yeni farklı projeler ile Manisa’nın ve Türkiye’nin gururu olacağa benziyor. Bizlerde merakla bir sonraki projelerini bekliyoruz. Sizlerde çocuğunuza iyi bir robotik ve kodlama eğitimi almak istiyorsanız firma ile iletişime geçebilir yada firmanın e-ticaret sitesinden istediğiniz ürünü satın alabilirsiniz.

