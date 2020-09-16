SEO İle Başarıya Giden Yollar Kısalır

E-ticaret sitesi sahiplerinin veya olmayı düşünenlerin bile en sık duydukları kelimelerin başında SEO kelimesi gelir. Bu şekilde bilmeyenler için ise aramalarda sitenizin üst sıralarda olması olarak açıklamak doğru olur.

E-ticaret sitesi sahiplerinin veya olmayı düşünenlerin bile en sık duydukları kelimelerin başında SEO kelimesi gelir. Bu şekilde bilmeyenler için ise aramalarda sitenizin üst sıralarda olması olarak açıklamak doğru olur.

Şirket olarak SEO konusunda uzun zamandır hizmet veriyorlar. Çok yönlü çalışıyor olmalarından dolayı da tamamlayıcı şekilde davranıyorlar. İletişime geçmek istediğinizde bilgi formunu doldurmanız veya sürekli aktif olan telefon numaralarını aramanız yeterli oluyor. Yardımcı olmak adına kısa süre içinde çalışmaları yapıyorlar.

Hemen geri dönüş sağlayarak SEO başta olmak üzere dijital alanda çözüm ortağınız oluyorlar. İletişime geçer geçmez tecrübe ve özgün çalışmaların ne kadar önemli olduğunu da fark edebiliyorsunuz.

Hangi Hizmetler Veriliyor?

Bilinen adıyla SEO ajansı olarak hizmette bulunuyorlar.

Bu alanda çalışmaları son derece başarılı ve ön planda olmasına karşılık:

Adwords,

İçerik üretimi ve pazarlanması,

Sosyal medya yönetimi,

Facebook veya İnstagram üzerinden reklam,

Kurumsal kimlik,

Web tasarımı

Konularında da uzmanlıklarını aktarıyorlar. Bu hizmetlerin birbirinden ayrılmayacağını bilerek ve bütünleşik bir yaklaşım sergileyerek işlemleri yerine getiriyorlar. Hangi hizmeti aldığınız fark etmeksizin alanında uzman ve bilgili kişiler ile çalışmaya başlıyorsunuz. Şirket olarak her zaman kalifiye eleman çalıştırmayı amaçlıyorlar. Çalışmaların ön hazırlık halinde bile tecrübeli olduklarını hissettirmeye başlıyorlar. Her bütçeye ve ihtiyaca uygun içerikleri olan paketler oluşturuyorlar.

SEO Konusunda Neler Yapılıyor?

Yapılmasını istediğiniz işlemlerle alakalı olarak bilgi vermeniz sonucunda süreci başlatıyorlar. Sitenizin ve diğer sosyal alanların kontrolünü de gerçekleştiriyorlar. Bütün olacak şekilde hizmet paketleri oluşturarak yardımcı olmak istiyorlar. SEO hizmeti adı altında birçok yaratıcı ve özgün çalışma ortaya çıkıyor.

Şirketinizin sıralamalarda üstlerde yer alması için çalışmaları yapıyorlar. Bunun için gereken şartların sağlanıp sağlanmadığını da kontrol ederek çözüm arayışına giriyorlar. Şirketinizin sıralamada aşağıya düşmesi gibi bir durum yaşamışsanız nedeni de ortaya çıkıyor. Bilgilerin net şekilde ortaya koyulması sonucunda neden başarılı olduğunuzu da anlamanız sağlanıyor. Yeniden hizmet almak için düşünmenizi de engelliyorlar.

Tamamlayıcı İçerikler Nelerdir?

Arama sonuçlarında üst sıralarda çıkmak için alınan temel hizmete ek olarak destek verilmesi gerektiğini düşünüyorlar. CORAZU tecrübesinden yararlanan insanların da bu konuda oldukça memnun kaldığını görebilirsiniz. Site üzerinden memnun kalan referanslarını ekleyerek açık şekilde hizmetlerinin arkasında durduğunu anlatıyorlar. Web siteniz ve kurumsal kimliğinizin uyumlu olmasını sağlıyorlar. Gereken tasarım ve özgünlük sağlanıyor. Düzenlemelerden sonra da sosyal medya konusunda yönetim yapılmasını tavsiye ediyorlar. Her açıdan performans ve satışlarınızın artmasını sağlayacak şekilde çalışılıyor.

Blog ve Bilgilendirmeler

Sitelerinde yayınladıkları blog ve konularla en çok merak edilen konuların neler olduğunu bilerek hareket ediyorlar. Okuyarak bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Ayrıca yapılan her işlemle alakalı yeterli değerlendirme ve bilgi paylaşımında da bulunuyorlar. Raporlama sistemleri sayesinde kolaylıkla aldığınız hizmetin ne oranda başarılı olduğunu görme imkanı da yakalıyorsunuz.

Profesyonel ve sonuçlarından emin olacağınız bir şekilde hizmet almanız için tecrübe ve özgünlüğü aynı yerde birleştiriyorlar. Bilgi almak veya hizmetlerinden yararlanmak adına sadece iletişime geçmeniz ve ardından da taleplerinizi aktarmanızı istiyorlar. Sorumluluk sahibi ve işinin hakkını veren bir ekiple hemen yola koyuluyorsunuz.