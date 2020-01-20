Sisdoz arıtma ve pompa teknolojileri

İstanbul merkezli bir firma olan SİSDOZ Arıtma ve Pompa Teknolojileri San. Tic. A.Ş, başta pompa ve blower olmak üzere birçok endüstri uygulamasında kullanılan çeşitli ekipmanlar ile ilgili hizmetler sunmaktadır.

SİSDOZ’un ürün gamında dünyanın önde gelen imalatçı firmaların ürünleri yer almaktadır. Ürün yelpazesindeki her bir ürün için doğru ürün seçimimden başlayan bir süreçte kurulum, devreye alma, yedek parça, bakım ve tamir hizmetleri de sunan SİSDOZ, sahip olduğu tecrübeyi kaliteli hizmet anlayışı ile bir araya getirmekte ve giderek daha da büyüyen bir değer haline gelmektedir.

SİSDOZ’un hizmet verdiği ürünler, şu ana başlıklar altında listelenebilir:

Transfer pompaları Dozaj pompaları ve özel dozaj sistemleri Dalgıç pompalar ve parçalayıcılar Blowerler ve vakum pompaları Difüzörler Ölçüm kontrol enstrümanları Dezenfeksiyon sistemleri Temizlik ve hijyen sistemleri

SİSDOZ, bu ana ürün grupları ve bunların altında yer alan farklı ekipmanlar ve sistemler ile çok geniş bir alana hitap eden hizmetler sunmaktadır. Bu bağlamda, SİSDOZ ürünlerini, petrokimyadan gıdaya, içecekten ilaca, enerjiden çimentoya kadar oldukça geniş bir sektör grubu içerisinde görebilmek mümkündür. Bunun yanında, arıtma tesisleri, temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinin üretildiği sistemlerde de yine SİSDOZ’un ürünleri tercih edilmektedir. Hizmet verdiği bütün sektörlerde anahtar teslim projeler üretebilen ve müşteri taleplerini en iyi şekilde değerlendirip uygun çözümler sunan SİSDOZ, AR-Ge ve inovasyon çalışmalarına da büyük önem vermektedir.

SİSDOZ’un taviz vermediği konuların başında kalite gelmektedir. Şirket içerisindeki bütün süreçlerini ISO 9001 Kalite Yönetimi Standardı çerçevesinde yürüten SİSDOZ, tüm çalışmalarını yasal düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirme ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir.

SİSDOZ’u bulunduğu alanda en iyi yapan konulardan biri de kuşkusuz teknik servis kabiliyetleridir. Sahip olduğu sertifikalar arasında TSE Teknik Servis Hizmet Yeterlilik Belgesi de bulunan SİSDOZ, uzman teknik kadrosu ile elektronik, mekanik ve tesisat alanlarında birçok servis hizmeti sunmaktadır. SİSDOZ’un teknik servis anlamında sunduğu hizmetler de şöyle sıralanabilir:

Sunduğu ürün yelpazesindeki her bir ürün için yedek parça tedariki. Arızalanan ya da bakım zamanı gelen ürünler ile ilgili ürünün çalıştığı yerde keşif çalışmalarının yapılması. Bulunduğu ortamda tamir edilemeyen ürünler için atölye ve servis ortamında onarım hizmetlerinin sunulması. Ürünülerinin kullanıldığı her bir alanda danışmanlık hizmeti verilmesi. Sahip olduğu birikim ve tecrübe ile hizmet verdiği alanlarda teknik eğitimler organize etmesi.















