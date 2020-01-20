Sohbeti pek yok

Turizm ve gıda sektörünün Türkiye'deki en büyük buluşması 31. Hotel Equipment ve 27. Food Product fuarlarında; İzmir kökenli bir firmanın ürettiği ve ilk kez sergilenen 'barmen robot' büyük ilgi gördü. Bütün kokteyleri başarıyla yapan robot barmenin en büyük eksiği ise sohbeti.

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. tarafından organize edilen ANFAŞ Hotel Equipment – 31.Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ile ANFAŞ Food Product – 27.Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı, eş zamanlı olarak Antalya Expo Center'da düzenlendi. Türkiye'nin en büyük 'Hotel-Restoran-Cafe (HORECA) buluşması olan fuarlarda 4 gün boyunca 600 katılımcı 3700'ün üzerinde markasını sergiledi. Turizm ve gıda sektörünün tüm paydaşlarını tek çatı altında bir araya getiren iki dev organizasyonun buluşturan fuar sektöre kazandırdığı yenilikçi ürün ve markalarla da öne çıktı.

35 kişilik ekip hazırladı

Akıllı fabrikalar için akıllı çözümler üreten Alp Mühendislik tarafından tasarlanan ve üretilen 'Robot Barmen' fuarda öne çıkan yenilikçi ürünlerin başında geldi. Geliştirdikleri robot barmen hakkında bilgi veren Alp Mühendislik Satış ve İş Geliştirme Müdürü Gizem Gülbent Bozkır, robot trendinin sektördeki yükselişini gördükleri için böylesi özel bir imalata yöneldiklerini belirtti. Bozkır, barmen robot ve marifetler hakkında şu önemli detayları aktardı: "Endüstriyel otomasyon çözümleri üreten özel makine imalatı yapan kendi içinde 35 kişilik bir Ar-Ge departmanı olan bir firmayız. Robot Barmen'i de bu fuarda ilk kez sergiliyoruz. 40 adet farklı içecekten 35 farklı kokteyl hazırlayabilen bir robot barmen ürettik. Bir yıllık bir Ar-Ge geçmişi sonunda 80 bin euroluk yatırım maliyeti ile ortaya çıkan bu ürünümüze fuar katılımcılarından ve profesyonellerinden büyük ilgi var. Alp Mühendislik olarak önümüzdeki yıl da kendi kendine haritalama yapan, yolunu bulan ve engelleri aşan özel bir temizlik robotu hazırlığı içindeyiz. İki yıl içinde bu ürünümüzü de sektörle buluşturacağımızı düşünüyorum" dedi.