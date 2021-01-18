Sosyal medya devlerine reklam yasağı yolda

Türkiye'de temsilcilik açmayan sosyal medya devlerine verilen süre yarın doluyor. Şimdi sırada reklam yasağı var

Sosyal medya devlerinin Türkiye'de temsilci bulundurmalarına yönelik düzenlemede 3. aşama yarın başlıyor. Türkiye, sosyal medya devlerine ilk etapta 10 milyon TL ceza kesmişti. Buna rağmen temsilcilik açmayan şirketlere bu kez 30 milyon TL ceza kesildi. Şirketlere 3. ceza için verilecek süre ise yarın doluyor.

Eğer Instagram, Twitter ve Facebook şirketleri yarına kadar Türkiye'de temsilci bulundurma konusunda bir adım atmazsa bu kez de reklam cezası geliyor.

Youtube kabul etmişti

Türkiye'nin ceza vermesinin ardından YouTube, TikTok, Linkedin ve Dailymotion temsilcilik açmayı kabul etmişti. Ancak Instagram, Facebook, Twitter, Periscope ve Pinterest gibi şirketler hünez bu konuda bir açıklama yapmadı.

Yarından itibaren reklam yasağı kararı başlıyor sonrasında ise hala temsilci bulundurulmazsa internet trafiği bant genişliği yüzde 50 daraltılacak.