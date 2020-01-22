Takla attırıyorlar

Sakarya Erenler'de, İlhan ve Enes Cirit kardeşler, otomobil yedek parçası fabrikalarında, Yol Güvenliği Uzmanı Mert İntepe'nin de desteğiyle emniyet kemerinin öneminin anlatılması için tasarımı kendilerine ait olan takla atma simülatörü yaptı.

Erenler'de İlhan Cirit ve Enes Cirit çok sayıda otomotiv firmasına parça ürettikleri fabrikalarında, Yol Güvenliği Uzmanı ve Güvenli Sürüş Eğitmeni Mert İntepe ile birlikte Türkiye'deki eğitimlerde kullanılmak üzere tasarımı da tamamen kendilerine ait olan takla atma simülatörü yaptı. Tamamen yerli olarak üretilen simülatöre, daha önce kaza yapmış bir otomobil alınarak bağlandı. Yaklaşık 2 ay gibi kısa bir sürede ana hatları tamamlanan simülatör, çevredeki işletmelerin de büyük ilgisini çekti. Takla atan otomobilde olmanın ve emniyet kemeri takmanın önemini anlatan simülatörün kısa sürede tamamlanacağını belirten İlhan Cirit, ayrıca kısa süre önce de çarpma simülatörü için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Emniyet kemerinin önemi

İlhan Cirit, "Bu proje bizim emniyet amaçlı yapmış olduğumuz ilk proje. Bu projeyi sosyal medya paylaşımlarımızdan gören herkes burada proses üzerinde test yapmak istiyor, biz de her gelene kapımızı açıyoruz. Bu proje, emniyet amaçlı olarak yaptığımız ilk projemiz. Burada emniyet kemerinin önemini gösteriyoruz. Bu projeyle birlikte trafikte olan herkes emniyet kemerinin önemini görecek" dedi.