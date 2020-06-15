Teknolojik yatırım sürüyor

Yeni tip Koronavirüs (KOVID-19) ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansına (İSTKA), yapılan proje başvurularının değerlendirme süreci tamamlandı.

Ege Üniversitesinin paydaşları arasında yer aldığı "Yenilikçi Sağlık Teknolojileri Geliştirme Platformu Projesi" yapılan değerlendirmede başarılı bulundu. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Sağlık alanında, yerli-milli teknolojilerin geliştirilmesini amaçlayan ve üniversitemizin paydaşı olduğu 'Yenilikçi Sağlık Teknolojileri Geliştirme Platformu Projesi' İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından başarılı olarak ilan edilmiştir. Ülkemize ve paydaşlarımıza hayırlı olmasını diler, emeği geçenleri tebrik ederim" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı, Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında proje başvurularının değerlendirme sürecini tamamladı. Proje başvurularından 20 adedi gerçekleştirilen panel değerlendirmelerinde başarılı bulunarak desteklenmesi kararlaştırıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı, Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında başarılı olan 20 projeye, 200 bin TL ile 2 milyon TL arasında hibe desteği verecek.

İstanbul'da virüsün yayılımının önlenmesi, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları, salgının ülke, bölge ekonomisine olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik üç öncelikli alanda projeler uygulanacak. Ege Üniversitesinin paydaşları arasında yer aldığı "Yenilikçi Sağlık Teknolojileri Geliştirme Platformu" projesi üniversite, özel sektör ve kamu arasında işbirliği mekanizması kurulmasına katkı sunacak.