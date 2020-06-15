Tik Tok iptal nasıl yapılır

Son zamanların popüler uygulamaları arasında yer alan tik tok, güncel video paylaşım araçlarından bir tanesidir.

Eğlenceli video adresinin merkezi olan tik tok silme nasıl yapılır kısaca bir göz atalım. Çoğu sosyal hesapta karşılaşılan rahatsız edilme durumu veya gizlilik endişesi ile hesap silme seçeneği değerlendirilebilir. Bazılarının geçici işlem yaparak kapat aç yaptığı da olur.

Hesabın kapatılması

Öncelikle telefonunuzda veya tablet içerisinde yer alan tik tok uygulamasını açın. Ardından profil resminize gelin ve üzerine dokunun. (bu sekme ekranın tam olarak sağ tarafında alt köşede yer almaktadır) Bu esnada hesabınızda henüz bir oturum açmadı iseniz, uygulama ilk olarak sizden oturum açmanızı isteyecektir. Oturum açtıktan sonra üç nokta işareti yer alan menü adlı sekmeye dokunun. (ekranın tam olarak sağ üst köşesinde yer alır) Menüye giriş yaptıktan sonra hesabımı yönet kısmında buradan da aşağılara inerek hesabı sil adlı sekmeye dokunun. Sorunla karşılaşanlar www.andronova.net sitesinden yardım alabilirler. Çoğu sosyal hesapta silme işlemi aynı mantıkla ilerlemekte ve örnek başka bir yazımız Tinder hesap silme konusuna da bakabilirsiniz.

Onay verilmeden işlem yapılmaz

Hesabı sil adlı sekmeye bastığınızda hesabınız hemen silinmez. Bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için uygulama sizden bir onay ister ve bunun için sizi onay sayfasına yönlendirir. Eğer ki hesabı Twitter veya Facebook gibi sosyal uygulamalar üzerinden oluşturduysanız hesap sizi bu sayfalara yönlendirir. Burada doğrula ve devam et adlı tuşa basmanız yeterli olacaktır. Burada kırmızı halde bulunan hesabı sil butonuna tıklayın.

Bu esnada karşınıza bir kez daha onay ekranı gelecektir. Burada hesabı ayarlama şekline bağlı olarak, telefon numaranızı onaylayacak bir kod girmeniz gerekecektir. Bu kodun ardından son olarak sil düğmesine basmanız işleminizin tamamen gerçekleşmesini sağlayacaktır.

Kapatma süresi

Silme işlemlerinin ardından hesap ilk önce 30 günlük askı aşamasına alınır. Eğer ki bu 30 günün ardından hesaba giriş yapmak isterseniz, hesap tekrardan aktif bir hale geçer. Fakat bu sürecin sonunda herhangi bir giriş yapmazsanız hesabınız tamamen silinir.