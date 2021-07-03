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TikTok video süresini uzatıyor

TikTok, kullanıcılarına daha uzun videolar oluşturabilmeleri için hazırlanıyor. Sosyal medya platformu, videoların uzunluğunu 60 saniyeden üç dakikaya çıkarıyor

TikTok video süresini uzatıyor
03 Temmuz 2021 Cumartesi 10:58

TikTok, geçen yılın sonundan beri genişletilmiş formatını test ediyor. Önümüzdeki haftalarda şirket, seçeneği dünya çapında kullanıma sunmaya başlayacak.

TikTok Ürün Müdürü Drew Kirchhoff, yaptığı açıklamada değişikliğin uygulamada daha zengin hikaye anlatımı ve eğlencenin önünü açacağını söyledi:

“İçerik oluşturucular zaten çok parçalı hikayeleri TikTok’ta bir araya getirme konusunda çok deneyimli ancak içerik oluşturuculardan sık sık, içerikleri için biraz daha zaman istediklerini duyuyoruz. İçerik oluşturucular, zamanın uzamasıyla beraber biraz daha fazla alan esnekliği ile TikTok’ta yeni veya genişletilmiş içerik türleri oluşturabilecekler.”

TikTok videoları başlangıçta maksimum 15 saniye ile sınırlıydı, ancak daha sonra sınır bir dakikaya çıkarıldı. Ancak Snapchat Spotlight ve YouTube Shorts’un da aynı maksimum video uzunluğuna ulaşmasıyla platformun iki rakibi var.

TikTok’un video uzunluğunu üç dakikaya çıkarması, uygulamayı genç rakiplerinden ayırmaya yardımcı olabilir ve akış devi YouTube ile rekabeti hızlandırabilir. Ancak aynı zamanda daha kısa biçimin çekiciliğini de kaybedebilir ve izleyicilerin dikkat süresinde sorunlar yaşanabilir.

Etiketler; #tiktok #tiktok video süresi #sosyal medya
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