Türk Telekom Numara Taşıma Kampanyaları – 2019

Türkiye’nin en güçlü operatörlerinden biri olan Türk Telekom’a Numaranızı taşımak artık çok kolay.

Türk Telekom Numara Taşıma Kampanyaları ile diğer operatörde ister faturalı, ister faturasız kullanıcısı olun belirli kurallar çerçevesinde hattınızı bulunduğunuz operatörden Türkiye’nin en güçlü operatörlerinden biri olan Türk Telekom’a Numaranızı taşımak artık çok kolay. Bulunduğunuz operatörden Türk Telekom’a Numaranızı Taşımak için tek yapmanız gereken kullanmak istediğiniz operatöre talebinizi ileterek başvuruda bulunmak ve işlemin sonuçlanmasını beklemektir.

Numaranızı Türk Telekom’a taşıyarak kullanmak istediğiniz tarifeye geçiş yapabilir Türk Telekom kalitesi ile tanışabilirsiniz. Türk Telekom kalitesi ile tanışmak için daha fazla beklemenize gerek yok numaranızı taşıma talebinizi en yakın Türk Telekom mağazasına gelerek yapabileceğiniz gibi web sayfamız üzerinden de numara taşıma talebinizi iletebilirisiniz. İşlemleriniz en kısa zamanda sonuca ulaştırılarak yeni Türk Telekom 4.5G SIM kartınız tarafınıza ulaştırılacaktır.

Türk Telekom Numara Taşıma Nedir? Nasıl Yapılır?

Numara taşıma işlemi, kullanmakta olduğunuz mevcut numaranız değişmeden, bu numaranın mevcut operatörden farklı bir operatöre taşınmasıdır. Cep telefonu kullanıcılarının kendilerine ve bütçelerine en uygun operatör seçimi yaparak, kullanmış olduğu numarasını değiştirmeden, tercih ettiği operatöre aktarma işlemine Numara Taşıma işlemi diyoruz. Her işlemde olduğu gibi Numara Taşıma işlemlerinin de belirli kuralları mevcuttur. Numara Taşıma İşlemlerinde müşteri olarak belirli kuralları gerçekleştirdiğiniz takdirde bulunduğunuz operatörden numaranızı Türk Telekom’a numara taşıma talebinizi iletebilir taşıma işlemini başlatabilirsiniz.

Türk Telekom mobil kullanıcısı olmak ve Türk Telekom avantajlarından hemen faydalanmaya başlamak için numaranızı Türk Telekom’a taşıyabilir veya yeni bir Türk Telekom mobil hattı sahibi olabilirsiniz.

Numara taşıma yoluyla Türk Telekom’a geçiş veya yeni hat başvurularınızı ofis ve mağazalarımızdan yapabileceğiniz gibi MOBIL yazıp 6606’ya SMS göndererek de kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Numaramı taşımak istiyorum ancak Türk Telekom mağazalarına gidecek vaktim yok diyorsanız, izin verin mağazamız ayağınıza gelsin. Türk Telekom numara taşıma işlemleriniz için online başvuru formu ve SMS (kısa mesaj) kanalımız aracılığıyla başvuru bırakmanız halinde, 4.5G uyumlu SIM kartınız ve evraklarınız ayağınıza getirilerek Türk Telekom’a geçiş işlemleriniz gerçekleştirilir.

Siz de hemen numaranızı Türk Telekom'a taşıyın ya da yeni hat talebinde bulunun, Türk Telekom’un bol konuşma ve SMS içeren faturalı tarifeleri, kampanyaları ve faturasız paket fırsatlarından yararlanmaya başlayın.

Türk Telekom Numara Taşıma Ücreti

Numaranızı Türk Telekom’a taşımak sadece birkaç adım ötenizde ve çok kolay. Diğer operatörlerde olduğu gibi dilerseniz Türk Telekom mağazalarına gidip şahsen başvuruda bulunabilirsiniz. Mağazalara gidemem derseniz MOBIL yazarak 6606’ya kısa SMS gönderebilirsiniz. Ayrıca Türk Telekom resmi web sitesinden Numara Taşıma / Mobil Hat Başvurusu formunu doldurarak online başvuru yapabilirsiniz. Hemen arayıp size en uygun tarifeyi bulup, 4.5G uyumlu SIM kartınızı size getirelim.

Türk Telekom mobil hat sahibi olmak artık bu kadar kolay. Sizde hemen numaranızı Türk Telekom’a taşıyın diye numara taşıma işlemi ücretsizdir. Faturalı ya da faturasız dilediğiniz Türk Telekom tarifelerine geçiş yapabilirsiniz. Numara taşıma işlemi 6 gün sürmektedir.

Türk Telekom’a Numara Taşıma İşlemi Kaç Gün Sürer?

Son yıllarda GSM operatörlerinde alternatifler giderek çoğalmakta. Bunlardan Avea ile güçlerini birleştirerek GSM dünyasına hızla giriş yapan Türk Telekom. Numaranızı Türk Telekom’a taşıyarak avantajlarından hemen faydalanmaya başlayabilirsiniz. Numara taşıma işleminizi mağazalarımıza gelerek gerçekleştirebileceğiniz gibi, MOBIL yazıp 6606’ya SMS göndererek de kolaylıkla işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Numaramı taşımak istiyorum fakat mağazalara gidecek vaktim yok diyenlere, online başvuru formunu doldurarak bize ulaşabilirler. Online başvuruda bulunduğunuz takdirde, 4.5G uyumlu SIM kartınızı ve evraklarınızı ayağınıza kadar getirerek işlemlerinizi gerçekleştiriyoruz. Genel numara taşıma işlemi 6 gün içinde sonuçlanmaktadır.

Numarasını Türk Telekom’a taşımak İsteyenler için gerekli evraklar;

Nüfus Cüzdan fotokopisi

Son iki aydan birine ait sabit fatura

Numara taşıma işlemi aşağıdaki durumlarda gerçekleştirilemez.

Taşıma talebinden önce bekleyen numara değişikliği talebinin olması

Kurumsal hattan bireysel hatta numara taşıma talebinin olması

İsim Soy isim uyuşmazlığı

Yazılı hat iptal/hat devir talebi olması

Bulunduğunuz GSM operatöründeki ilk abonelik sözleşmeniz üzerinden 3 Ay(90 gün) geçmiş olmalıdır.

Türk Telekom Numara Taşıma İşlemleri Hangi Saatlerde Gerçekleştirilir?

Numara taşıma işlemleri arasında merak edilen bir diğer konu da numara taşıma işlemi hangi saatler arasında gerçekleştirileceğidir. Çünkü numara taşıma talebinin yanında hangi saatler arasında gerçekleşeceği de insanlar arasında merak uyandırmaktadır.

Türk Telekom numara taşıması talep ettiğiniz takdirde, aşağıda yer alan saat aralıkları arasından sizin için uygun olanı talep formunda işaretlemeniz durumunda numara taşıma işlemi belirttiğiniz saat aralığında yapılacaktır. Numara taşıma işleminin gerçekleşmesinden önce numara tahsis ve taşıma ekibi sizinle iletişime geçecek ve ilgili tarih/saat bilgilerini iletecektir. Numara taşıma işlemi, altyapının hazır olmasının ardından tamamlanacaktır.

Numara Taşınabilecek Saatler

- 04:00-09:59 arası

- 10:00-15:59 arası

- 16:00-22:00 arası

Türk Telekom Numara Taşıma İşleminde Ne Kadar Zaman Kesintiye Uğrarım?

Türk Telekom Numara Taşıma talebi alındığı zaman, Numara Taşıma işlemi, iki operatör arasındaki geçiş işlemlerinin tamamlanmasının ardından minimum kesintiyle gerçekleşecektir. Bu kesinti maksimum eski hattınızı çıkartıp, yeni hattınızı telefonunuza takıp telefonunuzu açıp kullanacak kadar kısa bir zaman zarfıdır.

Türk Telekom Numara Taşıma İşleminiz gerçekleştiği zaman daha önce de kullandığınız gibi, Bütün operatörler tarafından aranabilecek ve bütün operatörlerdeki kullanıcıları arama işlemini gerçekleştirebileceksiniz.

https://www.cepyo.com/turk-telekom-numara-tasima-kampanyalari/