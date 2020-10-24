Turkish Game ve Gamification

Etkileşim ve gamification uygulanan içerik, medya tüketimini, iletişimi ve ticareti değiştirmektedir.

Yayıncılar ve hak sahipleri, hayranların ilgisini canlı tutmanın yeni yollarını ararken, spor üzerindeki etkileri artık hissedilmeye başlanmıştır. Bunu yaparken, geleneksel olarak tek yönlü eğlence biçimleri ile etkileşimli içerik arasındaki çizgilerin ne kadar bulanıklaştığını doğruladı. Geleneksel modları doğrusal ve evrensel olan her tür medya için sonuçları olan bir gelişmedir ve espor yayıncılığı dahildir.

Daha önce, ortam ne olursa olsun, canlı spor izleyicileri tutkulu ama pasifti. Gelecekte, başka yerlerdeki eğilimler etkisini gösterdikçe, gittikçe artan bir oran, gördüklerini gittikçe daha fazla kontrol etmeyi bekleyecek. "Oyun" kavramı uzun süredir var olmasına rağmen, gamification nedir sorusunu ortaya çıkaran "oyunlaştırma" kelimesi ilk kez 2010 yılında bu eğlencenin teknoloji ile derinlemesine iç içe geçmesiyle popülerlik kazanmıştır. Sonraki yıllarda, pazarlama stratejilerine katılımı artırmak için rozetler, puanlar ve liderlik tabloları uygulama fikri patlamıştır. Dünyada tahmini 2,2 milyar oyuncuyla gamification yani oyunlaştırma, inanılmaz derecede güçlü bir pazarlama aracı haline gelmiştir.

Oyun şirketleri, etkileşimli eğlence sanatında ustalaşarak tüketiciler arasında sosyal etkileşimi ilerletme konusunda güçlü bir beceriye yol açmıştır. Giderek artan sayıda insanın oyun oynayarak zaman geçirdiği bir ortamda, tercih ettikleri kanal aracılığıyla kitlenize ulaşmak için ideal bir yerdir.

Gamification nedir sorusuna verilecek en güzel cevaplardan biri de; biz farkına bile varmadan günlük hayatın bir parçasıdır ve sporun pazarlaması bu bağlamda çalışmak için mükemmel bir şekilde konumlandırılmıştır; zaten profesyonel sporcuların oyunlarına odaklandığı için. Milyonlarca online izleyiciyi çekebilen Turkish game ve eSpor turnuvalarının büyük popülaritesi ile, sporun oyunlaştırılması, büyük sektör oyuncularının hızla mücadeleye girmesiyle bir reklamverenin hayalini gerçekleştiriyor.

Spor pazarlaması ve gamification el ele yürür. Tüketicilerin ilgisini çekmek için oyunlaştırma platformlarını etkin bir şekilde kullanan spor markaları, hedef kitleleriyle her zamankinden daha derin bir şekilde bağlantı kurmak ve yeni bir olasılıklar dünyasına yol açmak için ideal bir konumdadır. Özellikle Turkish game de artık gamificatiın ile iç içedir. Bu yüzden gamification başlasın!