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Twitter'a bir yenilik daha geliyor!

Elon Musk'ın satın almasının ardından Twitter'da devrim niteliğindeki değişiklikler devam ediyor

Twitter'a bir yenilik daha geliyor!
09 Kasım 2022 Çarşamba 11:41

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde mavi tik için Twitter Blue aboneliğinin zorunlu olacağını duyurmuştu. Bu konuda geri adım atan Twitter, Blue hizmetini satın alan kullanıcıların profilinde "Resmi" etiketine yer vereceğini açıkladı.

Twitter'ın ürün yönetimi direktörü Esther Crawford, sosyal medya şirketinin bu yeni doğrulama özelliğini belirli hesaplara sunacağını açıkladı. Mavi tike sahip hesaplar, doğrulandıklarını belirtmek için "Resmi" etiketine sahip olacak. Aynı etiketin platformun doğrulama sürecini geçen yeni hesaplara da verileceği tahmin ediliyor.

Crawford, yeni etiketi sadece belirli koşulları sağlayan kişilere vereceklerini belirtti. Twitter Blue aboneleri, mavi tik alsalar bile, nitelikleri karşılamadıkları sürece Resmi etiketine sahip olamayacaklar.

Etiketler; #elon musk #twitter #teknoloji
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