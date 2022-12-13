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Twitter'da dikkat çeken bir gelişme daha!

Twitter'ı Elon Musk'ın almasından sonra yapılan değişiklikler devam ediyor. Twitter’ın 2016’da kurulan ve danışman kurulu olarak görev yapan ‘Güven ve Güvenlik Konseyi’ dün akşam feshedildi. Açıklama, kurulun üyelerinden biri olan Alex Holmes tarafından yapıldı.

Twitter'da dikkat çeken bir gelişme daha!
13 Aralık 2022 Salı 12:04

Twitter’da nefret söylemi, çocuk istismarı, intihar ve diğer zararlı içerikleri ele almak için 2016 yılında oluşturduğu yaklaşık 100 sivil toplum, insan hakları gibi kuruluşların alanında uzman çalışanlarından oluşan ve bir danışma grubu olan Güven ve Güvenlik Konseyi dün akşam feshedildi. Açıklamayı yapan konsey üyesi Alex Holmes “Uzun bir ertelemeden sonra toplantının iptal edilmesi ve gruba, konseyin dağıldığını bildiren bir e-posta gönderilmesi hayal kırıklığı yarattı” ifadelerini kullandı.

Alex Holmes, Twitter Güven ve Güvenlik Konseyi üyeliğinin yanı sıra Bill Gates’in kurduğu Gates Vakfı’nın da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktaydı. Holmes yaptığı açıklamada “Twitter'ın Güven ve Güvenlik Konseyi, çok çeşitli internetin zararları ve güvenlik sorunları hakkında tavsiyelerde bulunmak üzere Twitter personeli tarafından danışıldığında uzun yıllar boyunca kişisel zamanlarını ayıran bir grup gönüllüydü. Hiçbir noktada bir yönetim organı veya karar alma organı değildi. Bu yüzden uzun bir ertelemeden sonra toplantının iptal edilmesi ve gruba konseyin dağıldığını bildiren bir e-posta gönderilmesi hayal kırıklığı yarattı” dedi.

Etiketler; #twitter #elon musk
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