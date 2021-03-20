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Twitter da temsilci atama kararı aldı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter'ın da Türkiye'de temsilci bulunduracağını açıkladı. Sayan, "Twitter tarafından bildirilen temsilci atama kararı ile birlikte Pinterest dışında ülkemizde temsilcisi olmayan sosyal ağ sağlayıcısı kalmadı" dedi

Twitter da temsilci atama kararı aldı!
20 Mart 2021 Cumartesi 10:47

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan Twitter da temsilci atayacağını bildirdi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, şunları belirtti:

* İnternet trafiği bant genişliğinin daraltılması yaptırımı uygulanmadan, Twitter'ın da 7253 sayılı kanunun getirdiği yükümlülükleri yerine getireceğini açıklaması sevindirici.

* Bilindiği üzere, Türkiye'den günlük erişimi 1 milyonu aşan yurt dışı kaynaklı sosyal ağların, Türkiye'de temsilci bulundurmasını öngören 5651 sayılı Kanunun ek 4'üncü maddesi 1 Ekim 2020 itibarıyla yürürlüğe girmişti.

* Twitter tarafından bildirilen temsilci atama kararı ile birlikte Pinterest dışında ülkemizde temsilcisi olmayan sosyal ağ sağlayıcısı kalmadı. Temsilci atamaya yönelik Pinterest‘in yaptığı çalışmaları da yakından takip ediyoruz.

* Sosyal ağların Türkiye'de temsilci bulundurması, vatandaşlarımızın hak ihlallerinin giderilmesi adına muhatap bulunması açısından büyük önem taşıyor.

* Süreci hatırlayacak olursak; VK hiçbir yaptırıma maruz kalmadan ülkemize direkt temsilci ataması yapan ilk platform olmuştu.

* YouTube, TikTok ve Facebook'un da aralarında bulunduğu ağlar uygulanan idari para cezalarının ardından temsilci atayacaklarını bildirdiler. Temsilci bildirmeyen; Twitter, Periscope ve Pinterest’e kanunun emrettiği şekilde Ocak 2021’de Reklam Yasağı Kararı uygulanmıştı.

* Bir sonraki adım ise internet trafiği bant genişliğinin daraltılmasıydı. Bu yaptırım uygulanmadan, Twitter’ın temsilci atama kararını bildirmesini memnuniyetle karşılıyoruz.

Etiketler; #twitter #pinterest #twitter temsilci
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