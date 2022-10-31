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Twitter kullanıcılarına kötü haber! Paralı oluyor!

Twitter'ın sahibi olan Elon Musk, çalışanlarına ilk ültimatomunu verdi. Musk'ın yönetimine geçen Twitter, mavi tık için kullanıcılardan ayda para ödemesini isteyecek

Twitter kullanıcılarına kötü haber! Paralı oluyor!
31 Ekim 2022 Pazartesi 11:08

Twitter mavi tik sahipliğini ücretli hale getirecek ve bunun için fazla zaman kaybetmeyecek.

The Verge tarafından görülen iç yazışmalara ve konuya aşina olan kişilere göre, Twitter'ın ek özelliklerinin kilidini açan aylık 4,99 ABD doları değerindeki isteğe bağlı aboneliği olan Twitter Blue'yu, kullanıcıları da doğrulayan daha pahalı bir aboneliğe dönüştürmek amaçlanıyor.

Twitter şu anda yeni Twitter Blue aboneliği için 19,99 ABD doları ücretlendirmeyi planlıyor.

Geçerli plana göre, doğrulanmış kullanıcıların abone olmaları veya mavi onay işaretlerini kaybetmeleri için 90 günleri olacak.

Projede çalışanlara, özelliği başlatmak için 7 Kasım'a kadar zamanları olduğu, aksi takdirde işten çıkarılacakları söylendi.

Elon Musk Twitter’ın sahibi olmadan önce yaptığı açıklamalarda hesap onaylama ve botlarla mücadele gibi konularda farklı bir yaklaşımı benimseyeceğinin sinyalini daha önce vermişti.

Pazar günü attığı twitte ise, "Tüm doğrulama süreci şu anda yenileniyor" dedi.

Etiketler; #twitter #mavi tik #musk #paralı #haber
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