Uluslararası finale talibiz

Dünyanın dört bir yanında 'Akıllı Şehirler' temasıyla düzenlenen Dünya Robot Olimpiyatı'nın Türkiye buluşması fuarizmir'de gerçekleşti. Bu kapsamda Kasım ayında Macaristan'da yapılacak Dünya Finali'ni 2022 yılında İzmir'de gerçekleştirmek için ilk temas gerçekleşti.

Türkiye'deki turnuvaya katılan Dünya Robot Olimpiyatı Derneği Genel Sekreteri Claus Ditlev Christensen, "İzmir her zaman değişime ve gelişime açık bir kent. Gelecek nesilleri destekliyor. 2022 dünya finalini İzmir'de düzenlemeyi çok isteriz" dedi.

2004 yılında birkaç Asya ülkesinde başlayan ve 2019 turnuvalarıyla birlikte 80'e yakın ülkede 70 binin üzerinde öğrencinin katılımıyla küresel bir platforma dönüşen Dünya Robot Olimpiyatı (World Robot Olympiad - WRO) bu yıl dünyanın dört bir yanından çocuk ve genci 'Akıllı Şehirler' teması altında birleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Bilim Kahramanları Derneği ve İZFAŞ tarafından Türkiye'de beşinci kez düzenlenen turnuvalarda bir araya gelen öğrenciler, gelecek şehirlerinin inşasında yaratıcı projelerini sunarken; kendilerine verilen görevler doğrultusunda eğitici robot turnuvalarına katılıp robotik ve kodlama becerilerini geliştirdi.

Değişime açık kent

Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye'yi yerinde görmek ve 2022 yılındaki Dünya Finali'nin ev sahibi adayı İzmir'in olanaklarını değerlendirmek üzere fuarizmir'e gelen Dünya Robot Olimpiyatı Derneği Genel Sekreteri Claus Ditlev Christensen, İzmir'de endüstriden üretim ve teknoloji yatırımlarına kadar kente değer katan çok güçlü ve global şirketlerin olduğuna değindi. Kentin dinamik yapısı ve uluslararası tanınırlığını değerlendiren Christensen, "Açıkça söyleyebilirim ki İzmir her zaman değişime ve gelişime açık bir kent. Ve en önemlisi gelecek nesilleri destekleyen organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Bu destekler, WRO ve diğer global turnuvalara verilen önem bu kenti diğerlerinden farklı kılıyor. Ve bu durum açıkça gösteriyor ki İzmir'de bir gelecek var" dedi.

İzmir'de büyük bir potansiyel var

2022 Dünya Finali'ni bölgedeki endüstriyle bağlantılar kurarak İzmir'de düzenlemeyi istediklerini belirten Christensen, "Sektör temsilcilerinin katılımı çok önemli çünkü çocuklar şu an onların düşündüğünü farklı endüstrilerde yapılabilir olduğunu görüyor. Aynı zamanda endüstri de onların fikirlerinden ilham alıyor. Geçmiş ve gelecek arasında önemli bir bağlantı bu. İzmir bölgesindeki şirketlerin de benzer ilhamları çocuklardan alabileceğine inanıyorum. Bu fikirler sektörlerin gelecekte de var olabilmesini sağlayacak. Eğer bu kent, endüstriyi geliştirmek adına gençlerle bağlantı kurabilirse gelecek yatırımları için İzmir'de çok büyük bir potansiyel var" şeklinde konuştu.

Fuarizmir'e 84 ülkeden 600 takım gelecek

İzmir'deki deneyiminden oldukça memnun kaldığını belirten Christensen, "Şu ana kadar 84'e yakın katılımcı ülkemiz var. 2022'deki uluslararası final için İzmir bizi ağırlarsa eğer, 84 farklı ülkeden 600 takımın gelmesini planlıyoruz. Bu sayı daha da artabilir. Şu an tahmin edemiyoruz ancak bu kadar farklı ülkeden ve kültürden gelen insanların sunduğu fikirler kent için çok büyük bir deneyim olacak. WRO olarak misyonumuz gençlerin bilim, mühendislik ve matematik konularında ilgilerini çekmek için onlara ilham vermek. Çocuk ve gençlere robot alanında bir deneyim yaşayıp kendilerini ifade etmeleri için şans vermemiz gerekiyor. Bunu başarabilirsek, gelecekte her biri bilim ve teknolojiyi her alanda kullanan kariyer sahibi bireylere dönüşecek" dedi.