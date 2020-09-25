Üniversite mezunları yazılımda yıldızlaşacak

“Türkiye’nin Petrolü” olarak nitelendirilen yazılım alanındaki istihdam açığını sayısal bölüm mezunlarıyla kapatmayı hedefleyen bir “Yıldız Yazılımcı Yetiştirme Programı” hayata geçiriliyor

Türkiye’nin “2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi” kapsamındaki 500 binden fazla yazılımcı sayısına ulaşma hedefi doğrultusunda yeni bir adım atılıyor. 1997’den bu yana teknoloji eğitimleri veren BilgeAdam Akademi, yazılım alanındaki istihdam açığını kapatma amacıyla “Yıldız Yazılımcı Yetiştirme Programı” başlatıyor.

Yapılan açıklamada; “BilgeAdam Boost” adındaki yetiştirme programı, son teknolojiyle entegre edilmiş eğitim içeriği ve deneyimli eğitmen kadrosuyla katılımcıları, gerçek dünya uygulamaları ve simülasyonlarıyla bir araya getirerek, mezunlarını sektörün yıldızlarına dönüştürecek. İş dünyasının güncel ihtiyaçlarına uygun bilgi ve yetkinlik seviyesine sahip, en iyi yazılım uzmanlarını yetiştirmek için tasarlanan BilgeAdam Boost’un odağında insan, bilgi, yetkinlik ve kalite yer alıyor” denildi.

Staj ve gerçek projelerle tecrübe edinecekler

Proje kapsamında Boost katılımcıları 6 aylık yoğun eğitim programı sonrasında şirketin İstanbul’daki İTÜ Teknokent merkez ofisinde ya da Ankara’daki Bilkent Cyberpark’ta yer alan yazılım geliştirme ekipleriyle 2 ay staj yapma imkânı bulacaklar. Bu süreçte gerçek proje deneyimleri edinerek, takım çalışması becerilerini geliştirecek ve araştırma yeteneklerini sektör ihtiyaçları doğrultusunda üst seviyelere taşıyacaklar. Katılımcılara eğitimleri boyunca mentorluk; eğitimlerinin bitiminden işe girene kadar da kariyer ve girişim koçluğu yapılacak. Ayrıca, işe yerleşene kadar özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri ve kendini daha iyi ifade edebilme gibi istihdamlarında destek sağlayacak eğitimler verilecek.

İşe başlayana kadar ücret alınmayacak

BilgeAdam Akademi İstihdam Destekli Projeler Birim Müdürü Zafer Dörter, yeni Yazılımcı Yetiştirme Programı ile ilgili, “Geleneksel programların çok ötesinde olan eğitim süreci, çevik metodolojiyle yönetilen bir proje olarak ele alınıyor ve 3’er haftalık sprintlerden oluşuyor. Öğrencilere, eğitim sonrası gerçek proje deneyimi edinecekleri 2 aylık staj imkânı sağlanıyor. Mentorluk ve kariyer koçluğu da yapılıyor. Eğitime başladıklarından iş hayatına adım atana kadar geçen süre içerisindeyse motivasyon kaybı yaşamamaları için destek veriliyor. İşe girip maaş almaya başlayana kadar tek kuruş ödemiyorlar. Hatta eğer eğitim başladıktan sonraki 18 ay içerisinde işe giremezlerse, eğitimlerinin bedelini biz karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başvuru için üniversite ve 35 yaş şartı

Programa başvurmak isteyenlerin sayısal bölümleri bitirmiş ve 35 yaşını geçmemiş üniversite mezunları olmaları gerekiyor. BilgeAdam Boost’a programın web sitesi üzerinden form doldurarak başvurulabiliyor.



