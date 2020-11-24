veTeknoloji İle Teknoloji Gündeminden Haberdar Olun

Dünyada her gün yeni bir teknoloji ürünü icat ediliyor. Bununla birlikte uzay çalışmalarında da her gün yeni bir gezegen veya bilinen gezegenlerle ilgili yeni bir keşfe imza atılıyor.

Teknoloji alanında yaşanan bu gelişmelere insanlık olarak kayıtsız kalamayız. Her bir buluşun insanlığı yakın veya uzak gelecekte ne kadar etkileyebileceği tahmin edilebilir. Bugünkü yazımızda teknoloji haberleri ile ilgili Türkiye’de yayın hayatını sürdüren veTeknoloji haber kaynağını inceleyeceğiz.

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