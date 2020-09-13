Virüsü yok eden kabin geliştirildi

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) desteği ile Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde her türlü eşya, aksesuar veya aleti steril eden kabin geliştirildi.

Lisenin müdürü Yakup Alp yaklaşık 2 bin 500 TL maliyeti olan kabin için, patent başvurusu yaptıklarını, sipariş kabul etmeye başladıklarını söyledi.

Avcılar Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılan tanıtım toplantısında ‘Stop Virüs Avcı’ ismi verilen iki ayrı ebattaki kabin tanıtıldı. Okul Müdürü Yakup Alp, Koronavirüs tehdidi üzerine ne yapabilecekleri üzerinde çalıştıklarını, İSO desteği ile ortaya çıkan bu kabinin kısa sürede yaygınlaşacağına inandığını söyledi. Lise ile işbirliği protokolünü imzalayan İSO temsilcisi Cemil Tayman da, “Burada mutlu bir anı yaşıyoruz. Okul- sanayi işbirliği ile geliştirilen bu kabin ile özellikle tekstil sektöründe deneme amaçlı giyildikten sonra çıkarılan elbiseleri bunun içerisine bırakarak 2 dakikada tüm virüs ve bakterilerden arındırabilirsiniz” dedi.

5 TL elektrik tüketiyor

Proje üzerinde öğrencileri ile birlikte hafta sonları da aralıksız çalışan teknik öğretmen-proje tasarımcısı Yaşar Kaymakçı ise, bu cihazın Türkiye’deki benzerlerinden farkının ultraviyole ışınları ile ozonu birbirine entegre etmek olduğunu söyledi. Kaymakçı, “Çelik kaplamalı büyük kabini elbise başta olmak üzere her türlü araç, gereç, eşyayı hiçbir yan etkisi olmadan steril hale getirilebilirsiniz. Cihazın çalışabilmesi için sadece elektrik gerekiyor. Bunun tüketim bedeli ayda sadece 5 TL. Elde edilen sonuç, ortamın temizlenmesinde kullanılan klor gazının tam bin 315 katı. Yerleri klorlasanız, ortamda partiküller oluşur, bunlar ciğerlerinize zarar verir. Günlük 1 saatlik kullanımı ile bu cihazın ömrü 25 yıl. Hiçbir kimyasal kullanmadan havadaki bir oksijeni alıp ozona dönüştürüyor, ultraviyole ışını ile ozonu birlikte kullanarak bütün virüs ve bakterileri yok ediyor. Bunu evde, işyerlerinde, fabrika, mağaza, AVM’lerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Küçük kabinlerde ise büyük işyerlerine gelen gönderileri buraya bırakarak 2 dakikada steril hale getirebilirsiniz” dedi.

Okul Müdürü Yakup Alp da yaklaşık 2 bin 500 TL maliyeti olan kabin için patent başvurusu yaptıklarını, sipariş kabul etmeye başladıklarını bildirdi. İSO Meclis üyesi ve proje yürütme kurulu üyesi Gökhan Turhan, iş yerlerinde kullanmak üzere 10 sipariş verdiğini belirtirken, projenin başarılı olacağına inandığını ve seri üretime geçilmesi gerektiğini ifade etti. İSO temsilcisi Cemil Tayman da, okulda bu cihazı seri üretmek için gerekli yatırımların yapılabileceğini sözlerine ekledi.



