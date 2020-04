VPN Unlimited indir - Ücretsiz Android VPN Uygulaması

Vpn unlimited uygulaması gizlilik ve güvenlik esasları doğrultusunda yapılmıştır.

İnternette girilmesi yasak olan sitelere kolay erişim sağlayabilmesi özelliğine sahiptir. Uygulamanın en önemli özelliği hız yavaşlatıcı etkisi olmamasıdır. Her ortamda rahatlıkla istenen şeylerin aranabilmesi ve istenilen sitelere girilebilmesi için muazzam bir uygulamadır. Vpn sunucusu yardımıyla girilmesine izin vermeyen sitelerin şifresi alınarak kişiye yollamaktadır. Kullanıcıların severek kullandığı uygulama gizlilik temelleri ile çalışmaktadır. Girilen sitelerin gizlenmesi uygulamayı cazip kılar. Tüm bu özelliklerin yanı sıra kurulumu ve indirilmesi oldukça kolaydır. Herhangi bir zahmete katlanılmasına gerek kalmadan tek tuşla indirilip kurulabilir.

VPN Unlimited Özellikleri Kullanacak kişilerin keyifli vakit geçirebilmesi için her türlü detay uygulamada mevcuttur. İos, Android, Windows, Mac, Linux, Apple Tv, Windows Phone ve Google Chrome ve Firefox eklentisi içerisinde herhangi bir sıkıntı yaşamadan kullanılabilmektedir. IP saklama özelliği sayesinde girilen sitelerden gerçek IP saklanabilmektedir. Her anlamda gizlilik ve güvenlik ilkeleri uygulamanın temel yapısını oluşturmaktadır. Her türlü işletim sistemine uyumlu olması kolay erişilebilirlik imkanı sunmaktadır. Birbirinden farklı ve özel özelliklerinin bulunması uygulamanın ücretli olmasına neden olmaktadır. Klasik gizlilik erişimini engelleyen uygulamalara göre çok daha fonksiyonlu bir uygulamadır. Uygulamanın kullanılması ilk 6 gün içerisin de ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Keyifli vakit geçirirken gizliliğini önemseyen insanların severek kullanacağı uygulamayı anında indirerek denemeye başlayabilirsiniz. farklı vpn uygulamaları isterseniz https://indirgeek.com'u ziyaret edebilirsiniz.

VPN Unlimited indir - https://indirgeek.com/vpn-unlimited/