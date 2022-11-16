SAHİBİNİ KAYBEDEN KÖPEK POLİSE GİTTİ
SAHİBİNİ KAYBEDEN KÖPEK POLİSE GİTTİ
0
BEKLENEN ÖZELLİK GELDİ
BEKLENEN ÖZELLİK GELDİ
0
KİLOSU ALTINLA YARIŞIYOR
KİLOSU ALTINLA YARIŞIYOR
0
ÜNLÜ DİZİDEN KÖTÜ HABER!
ÜNLÜ DİZİDEN KÖTÜ HABER!
0

WhatsApp'a kendi kendine mesaj atma özelliği geldi

WhatsApp'ın yeni özelliği kullanıma girmeye başladı. Yeni özelliğe göre artık kullanıcılar kendi kendilerine mesaj atabilecek

WhatsApp'a kendi kendine mesaj atma özelliği geldi
16 Kasım 2022 Çarşamba 14:24

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şimdilerde yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

Uygulamaya anket özelliği eklemek için çalışmalar yürüten çatı şirket Meta, şimdi de kullanıcıların oldukça işine yarayacak bir özelliği test aşamasından çıkarıp dağıtmaya başladı.

WhatsApp'ta kendi kendine mesaj dönemi

Şu ana kadar WhatsApp'ta kendinize mesaj atmak istediğinizde dışarıdan bir sohbet başlatmanız gerekiyordu.

Yeni özellikle birlikte, rehberinizdeki herhangi biriyle sohbet eder gibi kendinizle sohbet başlatabileceksiniz. Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bu özellik, artık yavaş yavaş herkese açılmaya başladı.

WhatsApp'ın Android beta sürümünde, kendi kendinize mesaj atma özelliği kullanıma sunuldu.

Yeni özellik sayesinde, rehberinizde kişi seçtiğiniz sayfanın en üstünde kendinizi görebilecek ve mesaj atabileceksiniz.

Signal gibi bazı uygulamalarda da kullanıcılar kendilerine mesaj gönderebiliyor. Bu özellik, önemli şeyleri not almak için sıkça kullanılıyor.

Etiketler; #whatsapp #mesaj #teknoloji
Önceki Haber
Adnan Oktar'a 8 bin 658 yıl hapis cezası!
Sonraki Haber
“Kadınların ekonomiye katılımı yetersiz”
WhatsApp'a ortak hesap özelliği geliyor
WhatsApp'a ortak hesap özelliği geliyor
0
Twitter'a bir yenilik daha geliyor!
Twitter'a bir yenilik daha geliyor!
0
WhatsApp'a kendine mesaj özelliği geliyor
WhatsApp'a kendine mesaj özelliği geliyor
0
Google'dan Hulusi Kentmen sürprizi!
Google'dan Hulusi Kentmen sürprizi!
0
Twitter kullanıcılarına kötü haber! Paralı oluyor!
Twitter kullanıcılarına kötü haber! Paralı oluyor!
0
WhatsApp'ta erişim sorunu çözüldü
WhatsApp'ta erişim sorunu çözüldü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.