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WhatsApp'a kendine mesaj özelliği geliyor

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp birçok kullanıcının kullandığı 'kendine mesaj atma' yöntemini özellik haline getiriyor

WhatsApp'a kendine mesaj özelliği geliyor
01 Kasım 2022 Salı 15:56

2 milyar aktif kullanıcıyla dünyanın en büyük mesajlaşma ağına sahip olan WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı açıklandı.

Milyonlarca kullanıcının not defteri olarak WhatsApp'ı tercih etmesi üzerine uygulama, 'kendine not' konusunda bir özellik geliştirmeye karar verdi.
Yeni geliştirmeyle, WhatsApp kişilerin kendilerine mesaj atmasına izin verecek. Normal bir kullanıcıya mesaj gönderir gibi "Bana" seçeneği ortaya çıkacak ve kullanıcılar bu sohbette kendine mesaj gönderebilecek.

Özelliğin ne zaman uygulamada olacağı bilinmiyor.

Etiketler; #whatsapp #kendine mesaj
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