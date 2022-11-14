WhatsApp'a ortak hesap özelliği geliyor

WhatsApp yeni bir özelliği kullanıma sunmaya başladı. Ortak hesap özelliğine göre artık WhatsApp'a tek hesapla birden fazla cihazla bağlanabileceğiz

WhatsApp’ın yeni özelliği, 4 farklı cihazın tek hesaba senkronize olarak bağlanmasına imkan sunuyor. Tabii henüz test aşamasında ve yalnızca tester grubundaki Android kullanıcılarına sunuldu. Özelliğin tüm WhatsApp kullanıcılarına ne zaman sunulacağı belirsizliğini koruyor. Ancak tahminler, önümüzdeki ayı işaret ediyor.

Ortak Hesap özelliğinin aktif olup olmadığını WhatsApp kayıt kısmından kontrol edebilirsiniz. Bunun için uygulamayı telefonunuzdan silmeniz (Mesajlarınızı yedeklemeyi unutmayın) gerekiyor. İkinci telefondan hesaba giriş yapabilmek için kayıt kısmından sağ üstteki üç nokta ikonuna basmalı, sonrasında ise “Cihaza bağlan” seçeneğine tıklamalısınız. Bu seçenek sizde görünmüyorsa, test kullanıcısı değilsiniz demektir.