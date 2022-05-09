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WhatsApp'a üç yeni özellik geldi!

Sevilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a 3 yeni özellik geldi. Artık mesajlara emoji ile cevap verilebilecek, 2 GB'a kadar olan dosyalar gönderilebilicek ve grup sohbetlerine daha fazla kişi katılabilecek

WhatsApp'a üç yeni özellik geldi!
09 Mayıs 2022 Pazartesi 09:08

Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a 3 yeni özellik geldi.

Uygulamanın blog sayfasında paylaşılan bilgilere göre, mesajlara emojilerle cevap verilebilecek. Bu özellik için tepki vermek istediğiniz mesaja basılı tutmanız ve istediğiniz emojiyi seçmeniz gerekiyor.

Ayrıca artık WhatsApp'tan boyutu 2 GB'a kadar olan dosyalar gönderilebilecek. Daha önce 100 megabayt'a kadar işlem yapılıyordu.

Son olarak bir gruba 512 kişi ekleme özelliği getirildi. Aşamalı olarak kullanıma sunulan bu özellikle grup sohbetlerine daha fazla kişi alınabilecek.

Etiketler; #whatsapp #whatsapp özellik #yeni özellik #emoji #whatsapp sohbet
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