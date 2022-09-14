WhatsApp'a yeni güncelleme geldi!

Temmuz ayında duyurusu gerçekleştirilen ve oldukça önemli yeniliklere imza atan WhatsApp güncellemesi nihayet kullanıma sunuldu. Güncelleme ile beraber grup katılımcı sayısı 512'ye çıkarılırken, maksimum dosya gönderme boyutu 2 GB'ye yükseltildi

Günümüzde mesajlaşma denildiğinde ilk akla gelen uygulama olan ve SMS'i adeta tarihe gömen WhatsApp her geçen gün yeni özellikler sunuyor. Buna rağmen maksimum dosya boyutu başta olmak üzere bazı konularda rakiplerinin oldukça gerisinde kalan WhatsApp bunun önüne geçmek için büyük güncelleme yayınlandı.

Temmuz ayında yayınlanan bir blog yazısında, Whatsapp, uygulama için gelecekte yayınlayacağı güncellemeye dair ipuçları vermişti.

Dün gelen güncelleme ile birlikte ise Whatsapp'a şu güncellemeler geldi:

-Arama çubuğunun yan tarafında yer alan simgeye tıklayarak, okunmamış mesajları sıralamak mümkün hale geldi. Bunun yanı sıra yoğun bir şekilde kullanılan mesaj silme özelliğinde iyileştirmeler yapıldı.

-WhatsApp dosya gönderme boyutu 2 GB'a çıktı

-Mesajın hem gönderen kişiden hem de alıcıdan silinmesini sağlayan "Herkesten Sil" özelliğinin süresi artık 2 günün üzerine çıktı. Yani gönderdiğiniz bir mesajın 48 saat sonra bile her iki taraftan silinmesini sağlayabiliyorsunuz.

MAKSİMUM DOSYA GÖNDERME BOYUTU ARTIRILDI

Öte yandan "Benden Sil" özelliğini kullanarak bir mesajı sildiğinizde, bu işlemi ilk birkaç saniye içerisinde geri almak mümkün hale geldi. WhatsApp gruplarında maksimum katılımcı sayısı ise 512'ye yükselirken, maksimum dosya boyutu 100 MB'den 2 GB'a çıkarıldı. (Shiftdelete)