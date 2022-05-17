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WhatsApp'a yeni özellik! Bunu çok seveceksiniz!

WhatsApp'a çok işe yarayacak bir özellik daha geliyor. Yeni güncellemeye göre artık dahil olduğunuz bir gruptan ayrıldığınızda katılımcılar bunu fark etmeyecek

WhatsApp'a yeni özellik! Bunu çok seveceksiniz!
17 Mayıs 2022 Salı 12:40

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp yeni gelecek özelliğini açıkladı. Bilindiği üzere WhatsApp’ta bir gruptan ayrıldığınız zaman tüm katılımcılar bunu görebiliyordu ancak yakında bu durum değişecek.

WABetaInfo, WhatsApp gruplarının çalışma şeklinin değişeceğini açıkladı. Kaynağa göre yakında bir gruptan çıktığınızda bunu yalnızca siz ve yöneticiler görebilecek. Eskiden olduğu gibi sohbet ekranında “….. kişisi ayrıldı” şeklinde bir mesaj yazmayacak. Böylelikle katılımcılar çıktığınızı fark edene kadar bilmeyecekler.

Özellik hala geliştirme aşamasında olduğundan, WhatsApp’ın Android veya iOS uygulamalarında henüz kullanıma sunulmadı. Bununla birlikte WABetaInfo, WhatsApp’ın masaüstü programından aldığı ekran görüntüsünü paylaşarak nasıl çalışacağı hakkında fikir edinmemizi sağladı.

Etiketler; #whatsapp #yeni özellik #gruplar #whatsapp grup ayrılık
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