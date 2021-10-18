WhatsApp'a yeni özellik geldi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, herkesin merakla beklediği özelliği sonunda devreye soktu

WhatsApp'ta uzun süredir devam eden "Uçtan uca şifreli mesajlar" özelliğiyle ilgili sıcak saatler yaşanıyor. Şirketin yeni devreye soktuğu güncelleme sayesinde mesajlar sır gibi saklanacak.

Artık Google kullanıcılarının Drive'a, Apple kullanıcılarının ise iCloud'a yükledikleri hiç bir WhatsApp sohbetinin WhatsApp'ın kendisi de dahil hiç kimse tarafından erişilemeyecek.

Kullanıcıların bunun için yapmaları gereken tek şey sohbetlerini şifreleme seçeneğine gelmeleri ve bir şifre belirlemeleri.

SON DÖNEMDE TARTIŞMA KONUSUYDU

WhatsApp, birkaç sene önce uçtan uca şifreleme sistemini duyurmuş ve cihazlardaki tüm konuşmaların uçtan uca şifrelenerek WhatsApp da dahil hiç bir uygulama tarafından okunamamasını garanti altına almıştı. Söz konusu sohbetlerin bulut sistemlerde şifrelenmesi halinde, hala üçüncü kişilerin bilgisine açık hale gelmesi oldukça tartışılan bir konuydu.