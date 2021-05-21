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WhatsApp geri adım attı!

Rekabet Kurumu'nun WhatsApp'ın 'veri hırsızlığı' tartışmalarına yol açan sözleşme dayatmasına karşı verdiği girişimler sonuç verdi. Kurumun başlattığı soruşturma kapsamında savunması alınan WhatsApp, güncellemenin Türkiye'de yürürlüğe girmeyeceğini kurula bildirdi

WhatsApp geri adım attı!
21 Mayıs 2021 Cuma 11:29

Dünya genelinde yaklaşık 2 milyar kişi tarafından kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp'ın, kullanıcılar tarafından tepki çeken gizlilik sözleşmesinin imzalanması için uzattığı süre 15 Mayıs’ta sona erdi. WhatsApp, sözleşmeyi onaylamayan kullanıcıların hesaplarında kısıtlamaya gideceğini açıkladı. Rekabet Kurumu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin istisna tutulduğu gizlilik sözleşmesi nedeniyle ocak ayında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu, soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde şirketten konu ile ilgili bilgi talep etti. Beklenilen o bilgi ve belgeler kuruma ulaştı. Rekabet Kurumu'ndan alınan bilgiye göre WhatsApp, kullanıcılara zorunlu hale getirdiği gizlilik sözleşmesinde Türkiye yönünden geri adım attı. Bu kapsamda, sözleşmenin Türkiye'yi kapsamayacağını öğrenildi. Karar kapsamında WhatsApp, gizlilik sözleşmesini içeren bildirimleri kullanıcılara göndermeyeceğini ve güncellemenin Türkiye'de yürürlüğe girmeyeceğini bildirdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #whatsapp #gizlilik sözleşmesi #türkiye
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