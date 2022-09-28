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WhatsApp'ı hemen güncelleyin çünkü...

WhatsApp tarafından açıklanan iki kritik güvenlik açığı eğer güncelleme yapmadıysanız hemen yapmanız gerektiğine işaret ediyor

WhatsApp'ı hemen güncelleyin çünkü...
28 Eylül 2022 Çarşamba 12:35

WhatsApp tarafından direkt olarak duyurulan iki kritik güvenlik açığı tespit edildi ve giderildi. Söz konusu güvenlik açıkları eski sürümlerde varlığını sürdürmeye devam ediyor.

WhatsApp'ın güvenlik açığı eski sürümlerde kendini gösteriyor.

Yeni güncellemeyle beraber giderilen bu güvenlik açıklarının değerlerine baktığımız zaman 10 üzerinden 9.8 ve 7.8 puan aldıklarını görüyoruz. Yani bu güvenlik açıkları oldukça kritik.

Bu güvenlik açıklarına baktığımızda ise karşımıza şunlar çıkıyor:

CVE-2022-36934: Güvenlik açığı, üçüncü tarafların sizin adınıza videolu görüşmeler yapmasına sebep oluyor.

CVE-2022-27492: Güvenlik açığı sebebiyle size gönderilen videolara kötü niyetli kişiler kod entegre edebiliyor ve bu kodların çalışmasına neden oluyordu.

Bahsi geçen güvenlik açıkları WhatsApp'ın hem iOS hem de Android tarafında v2.22.16.12 sürümlerinde devam ediyor. Bu sebeple etkilenmemek amacıyla WhatsApp'ı son sürüme güncellemeye başlayın.

Etiketler; #whatsapp #güvenlik açığı
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