WhatsApp kullananlar dikkat! Bu telefonlarda çalışmayacak!

WhatsApp eski ve artık güncelleme almayan telefonlara olan desteğini kesiyor. Yayımlanan listeye göre onlarca telefon modeli 1 Kasım tarihinden itibaren uygulamayı çalıştırmayacak
Apple güncelleme desteği söz konusu olduğunda kullanıcılarını en çok destekleyen şirketlerden birisi olmasına rağmen eski telefonlarından desteği çekiyor. iPhone 5 serisi için güncelleme sunulması yıllar önce durdurulmuştu. Şimdi ise WhatsApp kullanamayacaklar.
Alınan bilgiye göre 1 Kasım itibarıyla WhatsApp kullanamayacak telefon modelleri şu şekilde:
Apple:
iPhone SE
iPhone 6S
iPhone 6S Plus
Samsung
Galaxy Trend II
Galaxy SII
Galaxy S3 mini
Galaxy Xcover 2
Galaxy Core
Galaxy Ace 2
LG
Lucid 2
Optimus F7
Optimus F5
Optimus L3 II Dual
Optimus F5
Optimus L5
Best L5 2
Optimus L5 Dual
Optimus L3 II
Optimus L7
Optimus L7 II Dual
Optimus L7 II
Optimus F6 Enact
Optimus L4 II Dual
Optimus F3
Optimus L4 II
Best L2 2
Optimus Nitro HD ? 4X HD
Optimus F3Q
Huawei
Ascend G740
Ascend Mate
Ascend D Quad XL
Ascend D1 Quad XL
Ascend P1 S
Ascend D2
ZTE
Grand S Flex
V956
Grand X Quad V987
Large Memo