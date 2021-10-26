WhatsApp kullananlar dikkat! Bu telefonlarda çalışmayacak!

WhatsApp eski ve artık güncelleme almayan telefonlara olan desteğini kesiyor. Yayımlanan listeye göre onlarca telefon modeli 1 Kasım tarihinden itibaren uygulamayı çalıştırmayacak

Apple güncelleme desteği söz konusu olduğunda kullanıcılarını en çok destekleyen şirketlerden birisi olmasına rağmen eski telefonlarından desteği çekiyor. iPhone 5 serisi için güncelleme sunulması yıllar önce durdurulmuştu. Şimdi ise WhatsApp kullanamayacaklar. Alınan bilgiye göre 1 Kasım itibarıyla WhatsApp kullanamayacak telefon modelleri şu şekilde: Apple: iPhone SE iPhone 6S iPhone 6S Plus Samsung Galaxy Trend II Galaxy SII Galaxy S3 mini Galaxy Xcover 2 Galaxy Core Galaxy Ace 2 LG Lucid 2 Optimus F7 Optimus F5 Optimus L3 II Dual Optimus F5 Optimus L5 Best L5 2 Optimus L5 Dual Optimus L3 II Optimus L7 Optimus L7 II Dual Optimus L7 II Optimus F6 Enact Optimus L4 II Dual Optimus F3 Optimus L4 II Best L2 2 Optimus Nitro HD ? 4X HD Optimus F3Q​​​​​​​ Huawei Ascend G740 Ascend Mate Ascend D Quad XL Ascend D1 Quad XL Ascend P1 S Ascend D2 ZTE Grand S Flex V956 Grand X Quad V987 Large Memo