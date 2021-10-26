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WhatsApp kullananlar dikkat! Bu telefonlarda çalışmayacak!

WhatsApp eski ve artık güncelleme almayan telefonlara olan desteğini kesiyor. Yayımlanan listeye göre onlarca telefon modeli 1 Kasım tarihinden itibaren uygulamayı çalıştırmayacak

WhatsApp kullananlar dikkat! Bu telefonlarda çalışmayacak!
26 Ekim 2021 Salı 12:41

Apple güncelleme desteği söz konusu olduğunda kullanıcılarını en çok destekleyen şirketlerden birisi olmasına rağmen eski telefonlarından desteği çekiyor. iPhone 5 serisi için güncelleme sunulması yıllar önce durdurulmuştu. Şimdi ise WhatsApp kullanamayacaklar.

Alınan bilgiye göre 1 Kasım itibarıyla WhatsApp kullanamayacak telefon modelleri şu şekilde:

Apple:

iPhone SE

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

Samsung

Galaxy Trend II

Galaxy SII

Galaxy S3 mini

Galaxy Xcover 2

Galaxy Core

Galaxy Ace 2

LG

Lucid 2

Optimus F7

Optimus F5

Optimus L3 II Dual

Optimus F5

Optimus L5

Best L5 2

Optimus L5 Dual

Optimus L3 II

Optimus L7

Optimus L7 II Dual

Optimus L7 II

Optimus F6 Enact

Optimus L4 II Dual

Optimus F3

Optimus L4 II

Best L2 2

Optimus Nitro HD ? 4X HD

Optimus F3Q​​​​​​​

Huawei

Ascend G740

Ascend Mate

Ascend D Quad XL

Ascend D1 Quad XL

Ascend P1 S

Ascend D2

ZTE

Grand S Flex

V956

Grand X Quad V987

Large Memo

Etiketler; #whatsapp #whatsapp çalışmayan telefonlar
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