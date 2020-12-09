Whatsapp Kullanırken Hayatınızı Kolaylasıtracak Programlar

Günlük hayatımızda çevremizle iletişimimizi sağladığımız en önemli online sohbet platformu kuşkusuz ki whatsapp uygulamasıdır.

Dünya üzerinde neredeyse tüm ülkelerde kullanıcısı olan bu program birçok kullanım kolaylığı sağlamakta, sahip olduğu gelişmiş özellikleri ile son derece çekici gelmektedir. Grup sohbeti, fotoğraf, ses ve video gönderim imkanı sağlayan önemli özellikleri vardır. Tüm bu özellikleri ile bir milyardan fazla kullanıcısı vardır. Yükselişe geçen bu sosyal iletişim uygulaması daha uzun yıllar yerini ve önemini koruyacak gibi durmaktadır.

Peki, gündelik hayatımızın büyük bir bölümünü geçirdiğimiz whatsapp uygulamasını daha etkin kullanabilmemiz için farklı mobil whatsapp programları olduğunu biliyor muydunuz? Bu yazımızda whatsapp’ı daha etkin bir şekilde kullanabileceğiniz yedi mobil uygulamadan bahsedilecektir.

1.StealthApp

Whatsapp’ın içerisinde olan bazı özellikler vardır ki kullanım sırasında bizlere zaman zaman sıkıntı verebilmektedir. Bunlardan biri de mavi tiktir. Mavi tik aracılığıyla gönderdiğimiz mesajın okunup okunmadığını anlayabiliriz. Ama bu durum bazen karşı taraftan bize gelebilecek bir baskı ve kontrol hissi yaşatmaktadır. Bu baskı hissine kapılmadan uygulamayı kullanmak isteyenler için geliştirilen StealthApp sayesinde bu özellik olmadan mesajlarınızı rahatlıkla okuyabilirsiniz.

2.WhatsAlert

Bir takip uygulaması gibi çalışan bu uygulama ile whatsapp kişilerinizin ne zaman çevrimiçi olduklarını, ne zaman çıkış yaptıklarını ve ne kadar çevrimiçi kaldıkları gibi raporlara ulaşabilirsiniz.

3.WhatsDog

WhatAlert ile aynı olanakları sunan, takip programı gibi çalışan bu uygulamanın ondan farkı sadece bir kişiyi etkilemesidir. Yalnızca bir kişinin ne zaman girdiklerini, çıktıklarını ve ne kadar çevrimiçi kaldıklarını görebilirsiniz.

4.WhatsNot

Normalde Whatsapp kullanımında gizlilik ayarlarınızı düzenleyerek son görülmenizi, profil fotoğrafınızı ve durumunuzu rehberinizdeki kişilerinize toplu bir şekilde kapatabiliyorsunuz. Ancak yalnızca birkaç kişiye kapatmak istiyorsanız whatsNot uygulaması sizin için geçerli bir uygulama haline geliyor. Bu uygulama sayesinde toplu bir şekilde değil, belirlediğiniz kişilere göre sınırlandırmalar getirebilirsiniz. Son görülmenizi, profil fotoğrafınızı istediğiniz kişilere kapatıp, açabilirsiniz.

5.Contact Photo

Bu mobil uygulama sayesinde ise rehberinizde olan whatsapp kullanan kişilerin profil fotoğraflarını tarayabiliyor, aynı zamanda rehberinizdeki kişi fotoğraflarıyla eşleştirebiliyorsunuz. Çalışma sistemine bakıldığında whatsapp’dan alınan fotoğrafları kaydeder, rehberinizdeki kişiler sizi aradıklarında fotoğraflarının çıkmasını sağlamaktadır.

6.WCleaner

Saatlerce vakit geçirdiğimiz whatsapp’ta sevdiklerimizle, arkadaş gruplarımızla birbirimize medya içerikli birçok mesaj gönderip alıyoruz. Yaptığımız bu görsel ve video içerikli paylaşımlar telefonlarımızda oldukça fazla yer kaplamakta, telefonumuzun hafızasını doldurmaktadır. Bu uygulama ile Whatsapp’da gönderip aldığımız medya dosyalarını ve ön belleğini temizleyebiliyoruz. Whatsapp’ı çok aktif bir şekilde kullanan kullanıcılar için avantaj sağlayan bu uygulama sayesinde temiz ve hızlı bir mesajlaşma imkanına sahip olunabilir.

7.Kilit (Smart AppLock)

Bu uygulama ise güvenlik açısından titiz kullanıcılar için oldukça kullanışlı ve tercih edilebilir bir uygulamadır. Smart AppLock sayesinde whatsapp uygulamanıza şifre koyabilir ve telefonunuzu daha güvende tutabilirsiniz. Ayrıca bu uygulamanın bir özelliği daha var ki güvenlik tehdidine ek koruma sağlayabiliyor. Koyduğunuz şifre üst üste hatalı girildiğinde ön kameradan gizlice fotoğraf çekiyor. Böylece telefonu karıştıran, gizlice whatsapp’ınıza giren kişileri tespit edebiliyorsunuz. Bu uygulamayı sadece whatsapp için değil diğer uygulamalarınız için de kullanabilirsiniz.

8.Whatsapp Wallpaper

Konuşma ekranlarının her birini değiştirerek çeşitli duvar kâğıtları ile farklılaştırabileceğiniz bu program sayesinde her bir konuşmada farklı bir ekran görerek sohbetinize renk katabilirsiniz.

9.Yazzy

Bu program ise başka ilginç bir deneyimi sunuyor. Gerçeğe yakın ama sahte mesaj ve içerikler hazırlamaya olanak sunan bu uygulama sayesinde sahte mesajlaşma içerikleri oluşturabilirsiniz. Sevdiklerinize şaka amaçlı kullanımında eğlenceli ve kullanışlı olabilir.

WhatsApp uygulaması ile birlikte kullanabileceğiniz ve farklı şekilde mesajlar gönderebilmenizi sağlayan ya da en sık kullandığınız sohbet uygulamanızın güvenlik önlemlerini artıran bu gibi whatsapp programları , size bir yandan farklı bir mesajlaşma deneyimi yaşatırken, bir yandan da uygulamanızı farklılaştırma ve kişiselleştirme olanağı veriyor.



