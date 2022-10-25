WhatsApp'ta erişim sorunu çözüldü

Mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ta erişim sorunu yaşandığı bildirildi. Kullanıcılar, uygulama üzerinden mesaj iletmede sorun yaşadığını aktarırken Meta'dan sorunun çözülmesi içi çalışmaların devam ettiği yönünde açıklama geldi. Erişim sorunu, TSİ 11.50 itibarıyla sona erdi.

WhatsApp kullanıcıları, son saatlerde özellikle grup mesajlarında ciddi sorunlar yaşıyor. Gruplardan gönderilen mesajlar 'yazıyor' ibaresine rağmen ulaşmıyor.

Öte yandan kullanıcılar yolladıkları mesajların iletilmemesinden şikâyetçi.

META'DAN AÇIKLAMA GELDİ

WhatsApp'ın dünyanın farklı ülkelerinde çökmesinden sonra bir açıklama Meta'dan geldi. Meta'nın sözcüsü, "Şu an kullanıcıların mesaj göndermede yaşadığı sorunların farkındayız. Şu an WhatsApp'ı herkes için olabildiği kadar hızlıca çözmek ve sistemi geri getirmek üzere çalışıyoruz" dedi.

Erişim sorunu, TSİ 11.50 itibarıyla sona erdi.