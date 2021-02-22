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WhatsApp'tan açıklama: Sözleşmeyi kabul etmeyenler ne olacak?

WhatsApp tepki çeken güncelleme kararı ile ilgili yeni bir açıklama yayımladı. Buna göre, sözleşmeyi onaylamayan hesaplar 120 gün boyunca 'pasif' olacak ve bu süre zarfında söz konusu kullanıcılara yeni sözleşmeyi geri dönüp kabul etme şansı sunulacak

WhatsApp'tan açıklama: Sözleşmeyi kabul etmeyenler ne olacak?
22 Şubat 2021 Pazartesi 11:00

Facebook’un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp’ın zorunlu güncelleme kararının yankıları sürüyor.

 

WhatsApp tepki çeken güncelleme kararı ile ilgili yeni bir açıklama yayımladı.

Gelen tepkiler üzerine WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesinin onaylanma tarihini 15 Mayıs'a ertelemişti.

NTV'nin aktardığı açıklamaya göre, WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesini bu tarihe kadar kabul etmeyen hesaplar birkaç gün boyunca hesaplarına gelen mesaj ve aramaları bildirim olarak görebilecek ancak uygulamayı bunları okumak ya da yanıtlamak için kullanamayacak.

Sözleşmeyi onaylamayan hesaplar 120 gün boyunca 'pasif' olacak ve bu süre zarfında söz konusu kullanıcılara yeni sözleşmeyi geri dönüp kabul etme şansı sunulacak.

120 gün sonunda kullanıcı sözleşmeyi kabul etmezse yani hesap yeniden aktif edilmezse otomatik olarak silinecek. Başka bir deyişle bu kullanıcılar WhatsApp hesaplarını kaybedecek.

NE OLMUŞTU?

Facebook’un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, gelen tepkiler sonrası 15 Ocak’ta söz konusu yeni şartları 8 Şubat’tan 15 Mayıs’a ötelediğini duyurmuştu.

Tepkilere neden olan WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi için Rekabet Kurulu harekete geçmiş, kuruldan yapılan açıklamada Facebook ve WhatsApp hakkında resmen soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

Rekabet Kurulu ayrıca WhatsApp'la veri paylaşımı zorunluluğunun durdurulduğu bildirilmişti. Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yer alan yazıda söz konusu verilerin Facebook’un faaliyet gösterdiği diğer pazarlarda kullanılmasının ve bunun WhatsApp kullanımı için zorunlu tutulmasının 4054 sayılı Kanun kapsamında yol açtığı endişeler de sıralanmıştı.

Etiketler; #whatsapp #whatsapp sözleşme
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