WhatsApp'tan kaçış başladı!

WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik "zorunlu güncelleme" kararının ardından, uygulama mağazalarında alternatif mesajlaşma uygulamaları ilgi görmeye başladı

WhatsApp'tan kaçış başladı!
09 Ocak 2021 Cumartesi 11:43

4 Ocak'ta gizlilik ilkesini güncelleyen WhatsApp, kullanıcılarına yeni güncellemeleri kabul etmeleri için bildirim yolladı. Yeni koşullara göre hesap bilgileri, mesajlar, konum bilgileri gibi veriler artık Facebook'a ait şirketlerle paylaşılacak. WhatsApp bunun için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre verdi. Eğer kullanıcılar bu koşulları kabul etmezse artık uygulamayı kullanamayacak.

Tepkiye neden olan bu uygulama sonrası açıklama yapan WhatsApp, Avrupa bölgesinde yaşayan kullanıcıların bu güncellemeden etkilenmeyeceği bilgisini paylaştı. WhatsApp'ın sitesinde yer alan verilere göre Türkiye, Avrupa bölgesi olarak isimlendirilen kategoride yer almıyor. 

ALTERNATİF UYGULAMA ARAYIŞI BAŞLADI

WhatsApp'ın bu kararından sonra Türkiye'deki kullanıcılar alternatif uygulamalara yönelmeye başladı. Türkiye'de en çok indirilen mesajlaşma uygulaması Telegram Messenger olurken, ikinci sırada ise Signal uygulaması yer aldı. WhatsApp ise üçüncü sıraya geriledi. 

Bip'E YOĞUN İLGİ

Öte yandan WhatsApp'ın bu kararı sonrası yerli mesajlaşma uygulaması olan BiP'e de ilgi arttı. Turkcell'in verdiği bilgilere göre bir günde 100 bin kişi BiP'i cep telefonuna yükledi. 

Tüm verilerin yüksek güvenlikli şifreleme ile kullanıldığı BiP; HD sesli ve görüntülü arama, 100'den fazla dilde anlık çeviri gibi çok sayıda özelliği kullanıcılara sunuyor. BiP'in aylık 10 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı bulunuyor. BiP üzerinden 2020 yılında yaklaşık 140 milyar mesaj gönderildi ve uygulamada yapılan görüşmelerin toplamı 2,5 milyar dakikaya ulaştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #whatsapp #facebook #whatsapp güncelleme
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