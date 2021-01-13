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WhatsApp'tan Telegram'a sanal göç

Kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp'a tepkiler sürüyor. WhatsApp'tan kaçan vatandaşların tercihi ise genelde Telegram oldu

WhatsApp'tan Telegram'a sanal göç
13 Ocak 2021 Çarşamba 11:34

WhatsApp, kullanım koşullarında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Kullanıcılarına konuyla ilgili bir sözleşme gönderen uygulamaya ise büyük tepki var. WhatsApp'larını kapatma kararı alan vatandaşların tercihi ise Telegram oldu.

Telegram son 72 saatte 500 milyon kullanıcıya ulaşarak rekor kırdı.

Yapılan açıklamada son 72 saatte dünya genelinde 25 milyondan fazla kullanıcının Telegram’a katıldığı belirtildi. Yeni gizlilik sözleşmesini sunan WhatsApp’in dünya genelinde 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunuyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #whatsapp #telegram
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