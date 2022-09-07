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WhatsApp'ya iki yeni özellik geliyor

Kullanıcı gizliliğini artırmak isteyen şirket WhatsApp kullanıcılarına numaralarını gizleme imkanı sunacak. WhatsApp'ın tek seferlik fotoğraf gönderiminde ekran görüntüsü almayı de engelleme üzerinde çalıştığı belirtilmişti

WhatsApp'ya iki yeni özellik geliyor
07 Eylül 2022 Çarşamba 14:57

WhatsApp İşletme uygulamasını çıakrdıktan sonra işletme sahiplerine yönelik bir dizi yeniliği de kullanıma açmaya başladı.

Kullanıcı tarafında ise verilerin korunması gerekiyor. Son bilgilere göre bir işletme hesabıyla etkileşime geçerken numaranızı gizleyebileceksiniz.

Ayrıca işletmeler için sohbet anketi imkanı getiriliyor. İsterseniz bir işletmeyle etkileşime girdikten sonra aldığınız hizmeti değerlendirebileceksiniz.

Kullanıcı tarafını pek etkilemeyecek olan bu geliştirmeyle işletmelere geri bildirim sağlanacak.

Gruplardan sessizce ayrılmak ve çevrimiçi durumunu gizlemek gibi özelliklerin geliştirildiği daha önce sızmıştı. Yakın zamanda bu iki özelliğin tüm kullanıcıların erişimine sunulması bekleniyor.

WhatsApp son olarak tek seferlik paylaşımlara ilişkin yeni bir adım atıyor.

Güvenlik kurallarını sertleştiren WhatsApp sadece bir kere görüntülenecek mesajlar özelliğini geliştirmişti.

Ancak bu uygulamanın da bir güvenlik açığı bulunuyordu. Siz karşınızdakine tek sefer görmesi için fotoğraf atsanız bile sistem ekran görüntüsü almayı engelleyemiyordu. Bu da amacın dışına çıkmak anlamına geliyordu.

Yakında yapılacak geliştirmeyle tek seferlik mesajlar açıldığında telefonun ekran görüntüsü alma özelliği devre dışı kalacak.

Dünya genelinde kullanılan WhatsApp geçtiğimiz yıllarda gönderilen mesajların silinebilmesine imkan tanımıştı.

MESAJI SİLMEK İÇİN 60 SAAT

Son güncellemelere göre gönderilen bir mesaj silmek için 60 saate sahip olacaksınız.

WABetainfo’nun haberine göre, WhatsApp Android 2.22.16.3 sürümü ile birlikte durum güncellemesinde sesli mesaj seçeneğini de ekleyecek.

Kullanıcılar fotoğraf ve videolara ek olarak sesli notlar da paylaşabilecekler. WhatsApp bu özelliğin adını “voice status” olarak belirledi.

Görüntülerde durum sayfasının alt tarafında artık bir mikrofon simgesi bulunuyor ve kullanıcılar bu düğmeye basarak sesli notlarını kaydedip diğer WhatsApp kullanıcıları ile paylaşabiliyorlar.

Mikrofonun altında, alışılageldik metin, fotoğraf, video paylaşma seçenekleri yer alıyor.

Whatsapp, sesli durum bildirimlerini uçtan uca şifreleyecek ve sadece seçilen kişilere gösterecek.

Etiketler; #whatsapp #güncelleme #whatsapp yeni özellik
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